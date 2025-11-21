Club América presenta tercer jersey para la temporada 2025-2026
Club América y adidas lanzaron hoy el tercer jersey para la temporada 2025-2026, una equipación que celebra el vínculo entre el equipo y su estadio, escenario de victorias, remontadas y momentos históricos en el futbol mexicano.
La camiseta presenta una base gris, que combina sobriedad y fuerza, y detalles en verde que evocan el césped del campo donde las Águilas disputan sus partidos. Cada línea y acento verdoso simboliza la intensidad de los 90 minutos de juego y la energía de la afición que impulsa al equipo desde la tribuna.
Pablo Cavallaro, Sr. Director de Brand Activation de adidas, comentó: “Este jersey refleja nuestro compromiso con Club América y con los aficionados, quienes hacen que cada partido en casa sea una experiencia única. Queremos que los jugadores sientan ese respaldo en cada encuentro”.
El escudo del Club América mantiene su diseño tradicional, recordando la historia y la identidad del club, mientras que en el cuello se lee “Nuestra Casa”, un mensaje que conecta a los jugadores con el Estadio Banorte, donde entrenamientos y partidos construyen la fortaleza del equipo.
Para Héctor González Iñárritu, Presidente Operativo del club, la nueva camiseta también tiene un mensaje deportivo: “El tercer jersey representa un paso más en nuestra preparación para la nueva era del Estadio Banorte. Nos recuerda que el club juega siempre de local, sin importar el lugar, y que cada partido es una oportunidad de demostrar nuestra fuerza y compromiso en la cancha”.
El uniforme ya está disponible en adidas.mx, y se convierte en un símbolo de la identidad deportiva del equipo, diseñado para rendir en el campo y reflejar la pasión que caracteriza a las Águilas, tanto dentro como fuera del estadio.