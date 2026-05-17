CMLL quiere que el Mundial 2026 también se juegue en la Arena México
El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) detectó desde hace unos meses que el Mundial 2026 no solo traerá aficionados al futbol. También puede convertirse en el verano que confirme a la lucha libre mexicana como uno de los principales productos culturales y turísticos del país.
La empresa ampliará por primera vez en sus 93 años de historia su calendario semanal de funciones en la Arena México, reforzará carteleras, organizará eventos temáticos inspirados en la cultura prehispánica y buscará presencia en espacios ligados a la FIFA y al Fan Fest de Ciudad de México.
Todo bajo un objetivo interno: volver a superar el millón de asistentes en un año y aprovechar el flujo de turistas que dejará el Mundial, que según las autoridades locales atraerá a unos 5.5 millones de visitantes en México y una derrama económica estimada de entre 1.8 y 3 mil millones de dólares.
La estrategia parte de una realidad que el propio CMLL ha observado desde hace años. La Arena México ya no recibe únicamente al aficionado tradicional de la lucha libre: Los viernes y los domingos se han convertido en funciones con una fuerte presencia de extranjeros.
En las gradas conviven estadounidenses, japoneses, franceses, españoles, sudamericanos o visitantes de Medio Oriente. Se calcula que al menos el 20 por ciento del público que asiste actualmente a funciones del CMLL son turistas internacionales. Por eso, el Consejo convertirá junio y julio de 2026 en una especie de temporada mundialista de la lucha libre.
A partir del 3 de junio, la Arena México agregará funciones también los miércoles, además de mantener sus tradicionales carteleras de martes, viernes y domingo.
La expansión será histórica para la compañía, que en 2025 ya había rebasado el millón de aficionados acumulados en sus arenas. El Mundial aparece ahora como la posibilidad de superar esa cifra.
La Arena México, además, convivirá directamente con partidos del torneo. México debutará el 11 de junio en el Estadio Banorte ante Sudáfrica y volverá a jugar en Guadalajara frente a Corea del Sur el 18 de junio. Ciudad de México también recibirá partidos de Colombia, Uzbekistán y duelos de fase final en junio y julio.
Aunque algunos encuentros coincidirán con horarios de funciones, la empresa decidió no modificar su programación habitual. El objetivo es mantener la identidad tradicional de la lucha libre mientras incrementa la oferta para turistas y visitantes.
La principal novedad llegará los jueves. El CMLL prepara “Mitos en el Ring”, una serie de funciones inspiradas en relatos prehispánicos y cultura mexicana.
La Arena México cambiará parcialmente su narrativa habitual para presentar combates con personajes y conceptos ligados a la mitología nacional, acompañados de elementos audiovisuales y storytelling en vivo.
La idea contempla que figuras tradicionales del Consejo adopten nuevos personajes durante esas noches. Místico, por ejemplo, podría dejar temporalmente su identidad habitual para convertirse en alguna figura inspirada en deidades o relatos prehispánicos dentro de las historias que se contarán sobre el ring.
El proyecto será exclusivo para junio y julio. La iniciativa también refleja cómo el Consejo entendió que la lucha libre ya no se vende solamente como deporte espectáculo, sino como experiencia cultural para extranjeros.
Ese cambio comenzó años atrás con el fenómeno de Místico y más tarde con proyectos como Turiluchas, recorrido turístico que conecta Paseo de la Reforma con la Arena México mientras un luchador convive con aficionados durante el trayecto.
Hoy, la empresa busca ampliar todavía más esa experiencia. Existen conversaciones con autoridades locales para que la lucha libre tenga presencia en espacios públicos vinculados al Mundial, incluido el Fan Fest de FIFA en Ciudad de México, además de activaciones en sitios como Campo Marte o Parque Aztlán.
Mientras tanto, las funciones se reforzarán con rivalidades, luchas de campeonato y eventos internacionales como Fantasticamania México, programado para el 19 de junio con talento japonés de New Japan Pro Wrestling y gladiadores extranjeros. La lógica es convertir al CMLL en una parada obligatoria del verano mundialista.
Neón representa parte de la nueva generación que el CMLL busca proyectar rumbo al Mundial. El “Asteroide del Ring”, integrante de El Sky Team junto a Místico y Máscara Dorada, debutó en el Consejo en 2022 y construyó rápidamente una identidad basada en velocidad, vuelos y espectacularidad aérea.
“La lucha libre mexicana se ha vuelto un patrimonio cultural a nivel internacional”, explicó Neón a Sports Illustrated México.
El gladiador reconoció que en la Arena México es normal convivir cada semana con aficionados extranjeros, algo que también modificó la preparación de los luchadores.
“Ya vamos mentalizados a que viene público más nuevo, gente que a lo mejor es muy nueva dentro del deporte de la lucha libre. Entonces tenemos que prepararnos mucho más”.
Neón consideró que la experiencia de la lucha libre mexicana puede competir incluso con la Copa del Mundo y los otros eventos que habrá a su alrededor.
“En el CMLL puede haber mucha espectacularidad, mucha rudeza, muchas máscaras y atuendos llamativos. El ambiente que se vive aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre es de lo mejor que van a vivir en sus vidas”.
El luchador también ve similitudes entre representar al CMLL y defender a México en torneos internacionales como el Mundial de futbol.
“Cuando se hacen torneos internacionales aquí en la Arena México, como el Grand Prix, se defiende el país, se defiende la bandera de México y a la empresa”.
La Copa del Mundo sucederá en un momento en el que la industria de la lucha libre mexicana atraviesa uno de sus mayores booms recientes. AAA fue adquirida recientemente por WWE, mientras el CMLL mantiene alianzas con empresas de Japón, Inglaterra y Estados Unidos.
El Mundial 2026 aparece ahora como el siguiente gran escenario. El CMLL quiere que, cuando millones de aficionados lleguen a México con la excusa del futbol, también encuentren en la Arena México otra parte del espectáculo que el país busca exportar al mundo.