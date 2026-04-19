Coldplay pondrá a saltar todos este Mundial 2026
La banda inglesa Coldplay, que inició en 1996, ganadora de 7 estatuillas de oro que premian la música, los Premios Grammy, y un total de 34 nominaciones en lo que va de su carrera, cambiará la historia del entretenimiento en el Mundial, rompiendo paradigmas y creando una escenografía visual nunca antes vista. Chris Martin (voz principal, piano y guitarra rítmica), Jonny Buckland (guitarra principal y coros), Guy Berryman (bajo y teclados), Will Champion (batería, percusión y coros) y Phil Harvey (director creativo y quinto miembro) estarán presentes en el halftime show de la Copa Mundial 2026 en la final del torneo, algo nunca antes visto este 19 de julio en el MetLife Stadium. Así que prepárense para escuchar todos sus hits: “My Universe”, “Viva la Vida”, “Clocks”, “Hymn for the Weekend”, entre otras joyas artísticas de su trayectoria.
A diferencia de otros eventos impartidos por la FIFA, este espectáculo te hará quedar boquiabierto, puesto que hay una megaproducción detrás, tomando en cuenta como inspiración los shows de medio tiempo de la NFL, aunado a que habrá artistas internacionales sorpresa o por confirmar para reflejar la diversidad de países que engloba este torneo y representa.
El proyecto estará a manos de Global Citizen, lo que da a entender que el show contemplará y agregará un fuerte mensaje social y activista, algo que conecta muy bien con la identidad de la marca de la banda Coldplay.
Gracias a lo mencionado, la práctica de estos artistas no será tema, debido a que ya han tenido presentaciones de alta magnitud: estuvieron en el Super Bowl 50 en 2016, donde compartieron escenario con Beyoncé y Bruno Mars, lo que los convierte en expertos en manejar audiencias de cientos de millones de personas.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró que el objetivo es convertir la final en “una celebración de la música y la cultura que establezca un nuevo estándar a nivel mundial”.
Datos a saber de la banda: tienen la gira mundial más taquillera de todos los tiempos, es una de las bandas más influyentes del mundo.