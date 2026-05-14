Colombia incluye a siete jugadores ligados a la Liga MX en su prelista de 55 para el Mundial 2026
La selección de Colombia ya entregó a FIFA su prelista oficial de 55 futbolistas rumbo al Mundial 2026 y la Liga MX volvió a convertirse en una de las ligas extranjeras con mayor presencia dentro del grupo de Néstor Lorenzo.
El listado todavía deberá reducirse a los 26 jugadores definitivos que disputarán la Copa del Mundo, pero desde ahora aparecen siete futbolistas ligados al futbol mexicano: Camilo Vargas, Kevin Mier, Willer Ditta, Cristian Borja, Álvaro Angulo, Nelson Deossa y Luis Quiñones.
Algunos llegan como piezas prácticamente consolidadas dentro del proceso colombiano. Otros intentan mantenerse vivos en la pelea final por un lugar en el Mundial.
Camilo Vargas aparece como uno de los casos más sólidos. El arquero del Atlas lleva varios años dentro de la estructura de Colombia y volvió a ser considerado después de otro torneo con regularidad en Liga MX. Compartirá competencia con David Ospina y Kevin Mier.
Mier representa uno de los mayores crecimientos del ciclo mundialista colombiano. El guardameta del Cruz Azul terminó por consolidarse en México y sus actuaciones recientes lo colocaron como una de las opciones con más proyección dentro de la convocatoria cafetera.
En defensa también destacan Willer Ditta y Cristian Borja. Ditta consiguió mantenerse dentro del radar de Lorenzo gracias a su continuidad con Cruz Azul, mientras Borja recuperó protagonismo desde su llegada al América, donde volvió a competir constantemente por títulos.
Uno de los nombres más llamativos es Álvaro Angulo. El jugador de Pumas logró entrar en la prelista tras un semestre sólido en Liga MX y se convirtió en otra muestra de cómo el futbol mexicano sigue funcionando como plataforma competitiva para futbolistas colombianos.
El contexto más delicado dentro de Colombia pasa por James Rodríguez. El mediocampista de 34 años llegará a la concentración después de apenas disputar seis partidos de MLS con Minnesota United, solo dos como titular, sin goles y con dos asistencias. Además, fue hospitalizado tras el amistoso ante Francia en marzo debido a una “deshidratación severa”.
El propio Néstor Lorenzo reconoció públicamente la preocupación por el estado físico y futbolístico de su capitán. “Necesita mejor ritmo de juego”, admitió el técnico argentino este jueves en Bogotá.
Lorenzo explicó además que James trabaja bajo un plan físico especial para intentar llegar en mejores condiciones al Mundial y reconoció que incluso conversó con él sobre la necesidad de sumar más minutos competitivos.
“Si jugás pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico para lograr llegar a un nivel mejor”, señaló el entrenador.
La última fecha FIFA dejó preocupación dentro del entorno colombiano tras las derrotas amistosas ante Croacia y Francia, partidos donde el funcionamiento colectivo y el nivel físico de algunos referentes generaron dudas de cara al torneo.
Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México dentro del Grupo K, donde también enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal.