Colombia incluye a siete jugadores ligados a la Liga MX en su prelista de 55 para el Mundial 2026

🎥 "A James Rodríguez lo conozco hace mucho tiempo, es un jugador importante para nosotros, siempre tiene disposición para nosotros" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴

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