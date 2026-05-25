Colombia irá al Mundial 2026 con James Rodríguez y presencia de Liga MX con Ditta y Camilo Vargas
Colombia volverá a una Copa del Mundo después de su ausencia en Qatar 2022 con una convocatoria en la que James Rodríguez sigue como el gran referente del proyecto de Néstor Lorenzo, pero también con presencia de futbolistas que juegan en la Liga MX.
Willer Ditta, recién campeón del Clausura 2026 con Cruz Azul, y Camilo Vargas, uno de los porteros más regulares del futbol mexicano durante los últimos años con Atlas, son los represetantes del balompié tricolor que aparecen en una lista en la que finalmente también fue incluido James, pese a las dudas físicas y la irregularidad que arrastró durante parte de la temporada con el Minnesota United de la MLS.
El seleccionador argentino confirmó este lunes a sus 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Colombia compartirá el Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.
La convocatoria mantiene una base importante de futbolistas con experiencia internacional, pero también refleja cómo la Liga MX sigue teniendo peso dentro del entorno de la selección cafetera. Vargas volverá a ser uno de los líderes defensivos del grupo tras años como titular habitual con Colombia, mientras que Ditta llega después de consolidarse como una de las piezas más importantes del Cruz Azul campeón de Joel Huiqui.
“Está bien, llegó bien, ha entrenado mucho”, explicó Lorenzo sobre James Rodríguez durante la presentación de la lista en Bogotá.
El mediocampista de 34 años disputará probablemente su última Copa del Mundo y buscará volver a tener un impacto similar al de Brasil 2014, torneo donde fue goleador con seis anotaciones y llevó a Colombia hasta los cuartos de final.
Aunque su actualidad en clubes genera dudas (apenas tres partidos como titular en 2026 con Minnesota United), Lorenzo volvió a respaldarlo como el eje futbolístico del equipo y aseguró que ha seguido un trabajo físico especial para llegar en mejores condiciones al torneo.
La otra gran figura ofensiva será Luis Díaz, quien jugará por primera vez un Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera. El extremo colombiano llega después de consolidarse como una de las figuras del Bayern Munich y como uno de los atacantes más desequilibrantes del futbol europeo.
Además de Ditta y Vargas, la lista mantiene presencia de jugadores con pasado o vínculo reciente con el futbol mexicano, mientras que quedaron fuera históricos como Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado, símbolos de la generación que llevó a Colombia a los Mundiales de 2014 y 2018.
Colombia llegará al torneo todavía con ciertas dudas alrededor de su nivel competitivo. Después de perder la final de la Copa América 2024 ante Argentina, el equipo bajó rendimiento en varios tramos de la eliminatoria, aunque terminó tercero de Conmebol y aseguró su clasificación con margen suficiente.
El debut colombiano en el Mundial será el 17 de junio ante Uzbekistán. Después enfrentará a República Democrática del Congo y cerrará la fase de grupos ante el Portugal de Cristiano Ronaldo.AFP