Cómo un congreso de FIFA en México inspiró a Corea del Norte a convertirse en potencia del futbol femenil

Corea del Norte, un país hermético que en las últimas décadas ha encontrado en el futbol femenil una forma de darse a conocer al mundo, al grado de convertirse en una selección protagonista. Pero el origen de todo estuvo en México y en un evento que inspiró a esta nación asiática a apostar por este deporte y esta rama como su futuro en el deporte.

El pasado domingo 27 de septiembre, Corea del Norte disputó la final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 ante España. Aunque las norcoreanas no lograron el triunfo, se fueron con la frente en alto, con una medalla de plata y a sabiendas de que llevaron hasta el límite a las ibéricas.

Pero esto, lejos de ser una sorpresa, viene siendo el resultado de todo un proyecto. Las norcoreanas llegaban a este duelo como las campeonas defensoras, como la selección femenina más grande a nivel mundial en el ámbito juvenil y todo gracias a un proceso que lleva más de cuarenta años gestándose.

Todo nació de una idea presentada en México

Corría el año de 1986 y México era el centro del mundo del futbol. Además de recibir el Mundial varonil por segunda ocasión en su historia, también fue sede del 45.º Congreso de la FIFA. Durante aquel evento se suscitó uno de los momentos que sacudió a este deporte: la noruega Ellen Wille se presentó ante los máximos dirigentes del organismo internacional y se convirtió en la primera mujer en hablar del balompié femenino ante la federación para exigir apoyo y torneos oficiales para esta rama.

El discurso fue escuchado por la delegación norcoreana, la cual quedó impresionada por el mensaje. Por esta razón, llevaron las ideas de Wille a su país, donde fueron dadas a conocer ante el líder de su nación, Kim Il-sung.

Después de analizarlo, el mandatario, con el respaldo de su hijo y sucesor Kim Jong-il, aceptó un plan estatal para impulsar el futbol femenino en el país, el cual pasó de ser un área casi olvidada a tener 18 equipos registrados. Además, entendió que apoyar al deporte también era una buena formula para mejorar la imagen que había de fuera hacia su regimen.

México tiene la universidad del futbol; Corea la Pyongyang Football School

A pesar de haber comenzado en los ochenta, no fue sino hasta ya empezado el siglo XXI que vino la gran revolución del futbol femenino en Corea del Norte. Esta época coincide con la creación de los torneos juveniles femeninos por parte de la FIFA, lo que le ha permitido a sus jugadoras tener ese roce internacional para medir su calidad.

Sin embargo, también se junta con otro momento que ha impulsado el deporte en dicha nación: la fundación en 2013 de la Pyongyang Football School, una institución que combina la educación con el desarrollo de futbolistas, sirviendo como un semillero que capta y potencia el talento nacional. Una idea similar a la que la que el Club Pachuca forjó en México con la Universidad del Futbol desde 2001. Y aunque no es una idea exclusiva de ambas naciones, resulta peculiar que en ambos países se hayan buscado establecer proyectos parecidos.

Pero no todo ha sido por parte del gobierno. La FIFA también se ha involucrado con inversiones de 2 millones de dólares a través de programas como Goal Projects, destinados a la creación y mejora de espacios para la práctica y formación en el futbol.

Corea del Norte ya es una potencia del futbol femenino juvenil

Al hablar de futbol femenino, las primeras selecciones que resuenan son las de Estados Unidos, Alemania, Noruega, España y Japón. Sin embargo, Corea del Norte, desde abajo, ha logrado poco a poco hacerse de un nombre entre todas las potencias.

De hecho, es quien domina las categorías juveniles. En la Sub-17 femenina fue el primer campeón mundial y es el equipo que más veces se ha hecho con el título, ganándolo en 2008, 2016, 2024 y 2025. A nivel Sub-20, como se señaló, es el actual subcampeón, pero también es el equipo más laureado en justas mundialistas con tres campeonatos (2006, 2016 y 2024), empatado con Alemania.

Próximo objetivo: dar el salto en la mayor

Aun así, a Corea del Norte todavía le falta dar un último paso, y ese está a nivel mayor. La selección femenina asiática aún no logra los grandes resultados que ya consiguió en las categorías inferiores.

Lo más lejos que ha llegado en un Mundial mayor fue en China 2007, cuando alcanzó los cuartos de final. Además, entre suspensiones por parte de la FIFA, retiro voluntario de las eliminatorias y la no clasificación, no ha jugado dicho torneo desde Alemania 2011, donde ni siquiera superó la fase de grupos.

Pero, para el siguiente Mundial Femenino de Brasil 2027, por fin podrá hacer su regreso como uno de los clasificados de la AFC. Y ahora, tras demostrar su hegemonía en el ámbito juvenil, buscará hacer de esta justa su torneo de consolidación.