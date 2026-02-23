¿Cómo funciona la reventa de los boletos del Mundial 2026 en México?
La reventa de boletos del Mundial 2026, a disputarse del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, mantiene diferencias entre el mercado mexicano y el estadounidense, tanto por regulaciones locales como por la forma en que la propia FIFA la administra su página web oficial.
FIFA habilitó un “Mercado Oficial de Reventa/Intercambio de Boletos” para que aficionados que lo deseen vendan o intercambien los tickets que compraron en alguna de las primeras tres fases que se abrieron.
Te puede interesar: Mundial 2026: Precios de boletos se disparan en web de reventa de FIFA
Mientras que los aficionados de Canadá y Estados Unidos están autorizados para revender sus boletos en la plataforma, los de México son los únicos que pueden intercambiarlos.
El objetivo de tener un sitio regulado por el organismo rector del futbol es para evitar fraudes, pero mientras que en Estados Unidos y Canadá los vendedores pueden especular con el precio de los tickets, en México, la FIFA trabaja, de la mano con el gobierno mexicano, por una plataforma alterna en la que se puedan recolocar a precios originales o menores, lo que quiere decir que no habrá ganancias para los comerciantes.
Así funciona la reventa en Estados Unidos y Canadá
En Canadá y Estados Unidos, los otros países anfitriones, los boletos pueden alcanzar precios superiores al que los vendió FIFA originalmente, ya que la reventa es legal en esos países y en México, no, e incluso se cuenta con sitios especializados en ello como StubHub.
Un ejemplo es que los boletos de la final, que será el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York/New Jersey, se ofrecen en plataformas autorizadas que no son de la FIFA hasta en 140,000 dólares (más de 2.4 millones de pesos).
Esto es posible por la falta de topes en los precios del mercado secundario y porque algunos partidos, tuvieron una alta demanda. La FIFA dice que recibió más de 500 millones de solicitudes, para una oferta muy inferior, de unos 7 millones de boletos.
El caso mexicano
El “Mercado de Intercambio de la FIFA” está enfocado únicamente para residentes de México, pero el fin no es obtener ganancias. Esta plataforma fue diseñada para cumplir con las leyes mexicanas, que no permiten la reventa en línea.
Aunque no existen restricciones para vender boletos de alguno de los 13 partidos de México en mercados secundarios en Estados Unidos y Canadá, en plataformas no oficiales y en la de la FIFA, el comprador o residente que planee hacerlo debe vivir fuera de la nación tricolor.
En la página de la FIFA, la institución se queda con el 15 por ciento del precio que paga el comprador, mientras que las no oficiales tienen diferentes tarifas.
La FIFA cerró temporalmente el mercado de reventa e intercambio entre el 22 de febrero y el 2 de abril de 2026, período en que no es posible intercambiar ni comprar boletos en esa plataforma, en preparación para la fase final de ventas e intercambios oficiales.