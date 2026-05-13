Cómo Haití clasificó al Mundial 2026 con menos de 4 millones de dólares al año
En el futbol actual, las selecciones nacionales trabajan no solo durante las fechas FIFA, sino todo el año. Tienen departamentos médicos, analistas, equipo de scouting y centros de entrenamiento en los que se labora diariamente.
Mientras las selecciones élites tienen presupuestos elevados de cientos de millones de dólares, Haití se clasificó al torneo con menos de cuatro y con un déficit en las cuentas.
La Federación Haitiana de Futbol reportó ingresos por 3.42 millones de dólares en 2024 y gastos por 4.17 millones. El ejercicio terminó con un déficit cercano a los 752 mil dólares y aun así la selección consiguió el segundo boleto mundialista de su historia, el primero desde 1974.
En 2023, ya dentro del presente ciclo mundialista, la institución operó nuevamente con ingresos cercanos a los 4 millones de dólares. Gran parte del gasto se concentró en el funcionamiento operativo, logística, viajes, administración y operación de selecciones nacionales.
Los reportes financieros muestran un patrón claro: Haití pasó prácticamente todo el ciclo mundialista con una estructura mínima para competir internacionalmente.
Los estados financieros reflejan una fuerte dependencia de recursos provenientes de FIFA, Concacaf y programas internacionales de desarrollo. Ahí aparece FIFA Forward, el programa con el que el organismo rector del balompié financia infraestructura, operación y desarrollo de federaciones alrededor del mundo.
Desde 2016, Haití recibió más de 20.6 millones de dólares del FIFA Forward. Ese dinero ayudó a financiar selecciones, desarrollo técnico, futbol juvenil, funcionamiento administrativo, infraestructura, competencias, equipamiento, logística, concentraciones y preparación competitiva.
Los documentos también muestran que parte importante de los recursos se destinó a viajes, alojamiento, alimentación, salarios, viáticos y funcionamiento operativo.
La diferencia con las grandes federaciones aparece precisamente ahí: Mientras otras invierten millones en inteligencia artificial, análisis de datos o centros de alto rendimiento, Haití concentra gran parte de sus recursos en algo mucho más básico: reunir a la selección.
La selección haitiana está integrada en gran parte por futbolistas que juegan fuera del país, principalmente en Francia, Estados Unidos, Canadá y otras ligas de la región. Cada convocatoria implica vuelos internacionales, hoteles, seguros y organización administrativa para reunir jugadores repartidos en distintos continentes.
Además, Haití jugó sus partidos como local eliminatorios a 2026 fuera de su país, por las condiciones de seguridad e infraestructura de la nación caribeña. Las restricciones de seguridad también afectaron parte de la operación cotidiana del cuerpo técnico y de la propia federación.
Una fecha FIFA para Haití representó mucho más que preparar concentraciones, fue una operación internacional con uno de los presupuestos más bajos entre las selecciones que estarán en el Mundial 2026.
La clasificación también llegó en medio de una crisis política que atraviesa Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021 y que mantiene al país bajo un gobierno de transición. Aun en este contexto, el equipo siguió en competencia.
Gran parte de esa estabilidad la dieron futbolistas formados fuera de la isla. La diáspora haitiana fue la base competitiva de la selección.
Mientras algunas selecciones discuten cuánto invertir en nuevas áreas de rendimiento o tecnología, Haití clasificó con apenas la estructura necesaria para competir internacionalmente. Nada extra.