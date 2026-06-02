Cómo Kansas City se convirtió en la sede de Argentina e Inglaterra y en epicentro del Mundial 2026
Kansas City no tiene el tamaño de Nueva York, las playas de Miami o la exposición internacional de Los Ángeles, pero incluso sin ello logró algo que ninguna otra ciudad estadounidense consiguió rumbo al Mundial 2026: Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia la eligieron como su base operativa en la Copa del Mundo.
Para la sede más pequeña de las 16 ciudades anfitrionas del torneo, el logro parecía, antes del torneo, difícil de imaginar. Sin embargo, quienes participaron en el proceso aseguran que esa condición se convirtió en una ventaja.
"Hay una ventaja en ser el mercado más pequeño: aquí significa más. Significa más para la gente, para los negocios y para los líderes políticos de la ciudad", explicó Rob Thompson, director de comunicaciones de Sporting Kansas City, a Sports Illustrated México.
El trabajo comenzó varios años antes del Mundial. Según Thompson, la ciudad lleva más de una década preparándose para este momento.
Desde 2009 se han invertido cerca de 700 millones de dólares en infraestructura relacionada con el futbol, mientras que la ciudad también impulsó proyectos como la renovación de su aeropuerto internacional para fortalecer su candidatura mundialista.
Pero las instalaciones por sí solas no explican por qué algunas de las selecciones más importantes del planeta se instalaron ahí.
La propia FIFA ha insistido en que las bases operativas se han convertido en una parte fundamental del Mundial moderno. En un torneo que se disputará en tres países, 16 ciudades, y con constantes desplazamientos, las selecciones ya no solamente buscan dónde entrenar, también dónde vivir.
Qatar 2022 comprimió toda la operación en distancias mínimas, Norteamérica 2026 será lo contrario. Por eso factores como la logística, la privacidad y la facilidad de movimiento ganaron peso durante el proceso de selección, por encima del glamour.
"Kansas City es una ciudad muy fácil para moverse. No hay tráfico, todo está a unos 20 minutos de distancia. Eso hace que todo sea mucho más sencillo", añadió Thompson.
La ubicación también jugó un papel importante. La entidad está prácticamente en el centro de Estados Unidos, lo que permite trayectos más rápidos y sencillos que otras ciudades, en un país donde algunos vuelos internos superan las seis horas.
"Muchos jugadores extranjeros se sorprenden por las distancias de viaje en Estados Unidos, pero desde Kansas City los trayectos son mucho más manejables", señaló Thompson.
Para Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia, Kansas City ofrece una combinación de instalaciones de primer nivel, privacidad y logística en un mismo paquete, que inclinó la balanza para que la eligieran sobre otras grandes urbes.
Argentina entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, la casa de Sporting Kansas City. El complejo cuenta con cinco canchas profesionales, laboratorio de rendimiento deportivo y espacios utilizados también por la selección de Estados Unidos.
Países Bajos eligió las instalaciones del KC Current, consideradas entre las más modernas del futbol estadounidense; Inglaterra trabajará en Swope Soccer Village, y Argelia utilizará Rock Chalk Park y la infraestructura de la Universidad de Kansas.
"Lo importante es que Kansas City pudo ofrecer instalaciones, logística y privacidad, todo al mismo tiempo. Eso nos colocó en una posición muy favorable para atraer a estas selecciones", celebró Kurt Austin, director senior de comunicaciones de Sporting Kansas City.
La privacidad también apareció repetidamente en las conversaciones con las federaciones. Inglaterra, por ejemplo, buscaba un entorno donde pudiera mantenerse unida en un torneo que implicará constantes viajes y cambios de ciudad.
"Querían un entorno donde pudieran permanecer juntos como equipo", afiró Thompson.
Argentina encontró algo parecido. Sporting Kansas City ha trabajado durante meses para adaptar sus instalaciones a las necesidades específicas de cada selección. Desde modificaciones solicitadas por los cuerpos técnicos hasta elementos personalizados dentro de los vestidores.
"Queremos que se sientan como en casa", aseguró Thompson.
Aunque también dejó claro que ni Argentina ni Inglaterra llegan con intención de hacer turismo.
"Ambas selecciones tienen posibilidades reales de ser campeonas. Llegan aquí para entrenar, competir y ganar partidos. No vienen de vacaciones".
Para Thompson, la decisión puede tener consecuencias más allá del Mundial. Sporting Kansas City considera que recibir a dos de las selecciones más importantes del planeta puede fortalecer la imagen internacional del club y ayudarle en futuras contrataciones.
"Los jugadores hablan entre ellos. El mundo del futbol es pequeño. Cuando Argentina e Inglaterra tengan una buena experiencia aquí, eso se sabrá", aseguró Thompson.
Tal vez esa es la mejor explicación de por qué Kansas City terminó convirtiéndose en uno de los lugares más importantes de la Copa del Mundo: No intentó competir con Miami en glamour, ni con Nueva York en tamaño o con Los Ángeles en exposición: Apostó por convertirse en el lugar donde las selecciones quisieran instalarse durante semanas en un lugar que se convirta lo más cercano a un hogar.