El ex internacional inglés, Raheem Sterling, fue condenado este miércoles a una pena de prisión de doce meses en suspenso por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso luego de un accidente con su Lamborghini en mayo de 2026.

El jugador de 31 años, que también deberá realizar 100 horas de trabajos comunitarios, fue además sancionado con una suspensión del permiso de conducir de 24 meses por el tribunal de Basingstoke, al suroeste de Londres.

Sterling fue declarado culpable en septiembre de conducción temeraria al volante de su Lamborghini Urus el 28 de mayo de 2026. También reconoció la posesión de seis cartuchos de óxido nitroso destinados a una inhalación indebida. Asimismo, se había negado a someterse a una prueba de detección.

El día del accidente, algunos automovilistas vieron al antiguo delantero del Manchester City inhalar una sustancia con ayuda de un globo mientras conducía su coche deportivo negro, haciendo eses por una autopista inglesa.

Las imágenes de la cámara a bordo de la policía local mostraban a un Lamborghini negro cambiando de carril en varias ocasiones antes de chocar contra una barrera de hormigón. El accidente no involucró a ningún otro vehículo ni causó heridos.

El óxido nitroso, también llamado "gas de la risa", está destinado a un uso médico o alimentario, pero se desvía hacia fines recreativos por sus efectos euforizantes. La inhalación del gas, generalmente con la ayuda de globos de látex, provoca efectos neurológicos como trastornos del equilibrio.

La condena de Sterling va acompañada de un periodo de libertad condicional de 18 meses. Sterling, actualmente sin equipo, suma 82 convocatorias con la selección de Inglaterra, la última durante el Mundial de 2022 en Catar.

El delantero ha jugado en grandes clubes como el Liverpool, el Manchester City, con el que fue cuatro veces campeón de Inglaterra (2018, 2019, 2021, 2022), y el Chelsea.

Descartado por los Blues, intentó relanzar su carrera en el Arsenal, cedido, y luego en el Feyenoord de Róterdam, al que dejó en junio de 2025.