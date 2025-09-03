Conmebol: la última llamada en Sudamérica para el Mundial 2026
El camino al Mundial 2026 entra en un punto crítico: tres boletos directos y un repechaje siguen en juego en Sudamérica. Brasil, Argentina y Ecuador ya tienen asegurada su clasificación, pero la pelea por el resto está al rojo vivo.
Hoy, Uruguay y Paraguay aparecen en zona de clasificación directa gracias a su regularidad, mientras que Colombia intenta sostener su lugar entre los mejores. Detrás, Bolivia y Venezuela se mantienen con opciones de alcanzar la repesca y confían en resultados clave para seguir con vida. Cada selección llega con cuentas claras y con la presión de no fallar en el momento decisivo, lo que convierte esta fecha FIFA en la más determinante de las eliminatorias de Conmebol.
Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026
El parón de septiembre será mucho más que dos simples partidos. La fecha 17, el 4 de septiembre, abre con choques que pueden alterar la tabla de arriba a abajo. El duelo entre Argentina y Venezuela atrae la atención mundial, no solo porque la Albiceleste ya está clasificada, sino porque significa la última función de Lionel Messi en su casa en unas eliminatorias sudamericanas y la Vinotinto sueña con su primer Mundial.
Al mismo tiempo, Brasil recibe a Chile: la Verdeamarela ya tiene el pase asegurado, pero la Roja está elimanda en la pelea. El plato fuerte de la jornada lo protagonizan Bolivia y Colombia, un enfrentamiento directo donde la selección cafetera busca confirmar su boleto y Bolivia tiene posibilidad de sumar para pensar en un boleto directo con uno de sus rivales directos en esa lucha.
La fecha 18, el 9 de septiembre, promete aún más dramatismo. Ecuador se mide con Argentina en un duelo que, pese a tener a ambos ya clasificados, puede influir en la parte media de la tabla por arrastre de puntos.
En Lima, Perú recibe a Paraguay en un choque de vida o muerte: ambos llegan con la obligación de sumar, ya sea para asegurar un cupo directo o para mantener la esperanza del repechaje. En La Paz, Bolivia enfrenta a Brasil, partido que servirá como examen final para una Verde ya sin margen de error. Y los bolivianos se juegan sus posibilidades de regresar a una Copa del Mundo vía repechaje.
En Santiago, Chile recibe a Uruguay en uno de los clásicos sudamericanos que esta vez no trae un valor adicional, sólo refrendar que los dirigidos por Marcelo Bielsa lleguen directo al Mundial de 2026. Y, como cierre de lujo, otra edición de Venezuela contra Colombia, un duelo que, por tabla, se perfila como la verdadera final de las Eliminatorias, ya que ahí se jugaría el pase directo.
El continente entero se prepara para dos jornadas que no solo definen cupos, sino que escriben nuevas páginas en la historia del futbol sudamericano. Tres boletos directos y un repechaje representan mucho más que posiciones en la tabla: significan la continuidad de procesos, la validación de generaciones y la ilusión de millones de hinchas. En un escenario donde cada error cuesta caro y cada punto vale oro, septiembre marca la frontera entre quienes celebran su viaje al Mundial 2026 y quienes ven cómo el sueño se les escapa de las manos.