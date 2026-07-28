Conoce al Atlético Dallas, el nuevo equipo del Chicharito
El Atlético Dallas todavía no disputa un partido, pero ya cuenta con su primera figura. Javier “Chicharito” Hernández firmó por dos temporadas, con una opción del club para una tercera, y encabezará la plantilla que comenzará a competir en 2027.
El mexicano empezará a colaborar antes del debut. El Atlético Dallas espera que utilice su experiencia para orientar a los jugadores que se incorporen, establecer estándares dentro del vestidor y ser la principal figura pública del proyecto.
Su llegada también responde al mercado que rodea al equipo. En el área metropolitana de Dallas–Fort Worth–Arlington viven alrededor de 1.8 millones de personas de origen mexicano, según estimaciones de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024.
El Chicharito, entonces, ofrece una conexión con esa comunidad y puede ayudar a vender abonos, atraer patrocinadores y dar a conocer al club antes de su debut.
¿Quiénes están detrás del club?
El Atlético Dallas pertenece a un grupo de empresarios encabezado por Matt Valentine y Sam Morton. El club jugará en el Cotton Bowl y opera un complejo de 19 canchas que utilizará para entrenamientos y formación de jugadores.
La organización también controla al Dallas Trinity FC, del futbol femenil, y cuenta con academia y equipo de reserva. Su estructura busca conectar las categorías juveniles con los planteles profesionales.
La construcción deportiva quedó en manos del director deportivo Brian Corcoran y del entrenador Peter Luccin. El francés conoce el mercado local después de terminar su carrera y trabajar como técnico en FC Dallas, club al que dirigió interinamente en 2024.
¿Cómo funciona la USL Championship?
El Atlético Dallas debutará en 2027 en la USL Championship, liga reconocida como la segunda categoría profesional masculina de Estados Unidos. Aunque está situada por debajo de la MLS, no funciona como una división de ascenso hacia ella.
La MLS y la USL son organizaciones separadas, con propietarios, reglamentos y competiciones propias. Por eso, un club no puede subir de la USL a la MLS por resultados deportivos, ni uno de la MLS desciende por terminar en los últimos lugares. Para entrar a la MLS se necesita comprar una franquicia de expansión aprobada por la propia liga.
La USL quiere crear su propio sistema de ascenso y descenso. Su plan contempla lanzar en 2028 una nueva primera división, llamada USL Premier, y conectarla después con la Championship y la League One. Los movimientos de clubes ocurrirían únicamente dentro de la estructura de la USL.
Atlético Dallas comenzará en la Championship. Más adelante podría cambiar de categoría dentro de ese sistema, pero no tendría una vía deportiva para llegar a la MLS.
La MLS es actualmente la principal competición estadounidense y cuenta con mayor alcance internacional, ingresos comerciales y capacidad de inversión. La USL tiene sus propios reglamentos, contratos comerciales y franquicias.