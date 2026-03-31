Conoce a Chequia, último rival de México en el Mundial: historia, presente y claves
La selección de Chequia regresará a un Mundial tras 20 años de ausencia, con el objetivo de retomar la herencia competitiva de sus antiguo nombres, Checoslovaquia y República Checa, finalistas en las ediciones de 1934 y 1962.
Lo hace como el último invitado al grupo de México, el A, en el que también están Sudáfrica y Corea del Sur.
Con orden táctico y una identidad clara: resistir, sobrevivir y contraatacar. Así se impuso en el repechaje. En semifinales, remontó un 2-0 ante Irlanda para forzar los penales y avanzar; en la final, frente a Dinamarca, en la que no partía como favorita, volvió a sostener el partido hasta el límite, firmó un 2-2 tras el tiempo regular y la prórroga, y definió nuevamente desde los once pasos. No fue dominio, fue resistencia competitiva.
Es un equipo que genera poco en ofensiva, pero que ha construido su estructura alrededor de Patrik Schick, del Bayer Leverkusen alemán, un delantero que no necesita muchas opciones para marcar diferencia. Su lectura del área y capacidad de definir en escenarios de baja producción ofensiva encajan con la idea del seleccionador Ivan Hašek: esperar, sostener y atacar en el momento exacto.
A su lado, Tomáš Souček, contención del West Ham inglés, representa el equilibrio. Es un mediocampista físico y con presencia en ambas áreas. Entre ambos explican buena parte de por qué Chequia dejó fuera a una Dinamarca que llegó con más argumentos en el papel y presencia reciente en cinco de los últimos siete Mundiales. Chequia tuvo menos balón, pero más claridad sobre cómo jugar una final de repechaje.
Si bien como República Checa su historia en Copas del Mundo es limitada (eliminada en fase de grupos en su única participación en Alemania 2006), su pasado como Checoslovaquia marca una línea mucho más profunda. Éxitos como el de la Euro 1976, subcampeonato del mundo en 1934 y 1962, y el oro olímpico en 1980, construyeron una escuela basada en la inteligencia táctica y una resistencia emocional poco común.
Durante décadas, Checoslovaquia fue un equipo incómodo. No siempre dominaba, pero sabía competir. Interpretaba los tiempos del partido y sostenía resultados cuando el contexto exigía algo más que talento. Esa identidad encontró su símbolo más reconocible en el penal de Antonín Panenka en la final de la Euro de 1976, un gesto que no solo definió un título, sino una forma de entender el juego.
Tras la disolución del país en los años noventa, República Checa heredó parte de ese ADN, aunque le tomó tiempo capitalizarlo. El primer gran aviso llegó en la Euro 1996, con una final que sorprendió a Europa. Años después, la generación liderada por Pavel Nedvěd llevó esa identidad a su punto más alto en las semifinales de la Euro 2004, en la que combinó estructura con talento.
A esa base se sumaron nombres como Petr Čech, histórico portero del Chelsea, cuya presencia en el arco elevó el estándar competitivo durante más de una década. Sin embargo, tras ese pico, la selección entró en una etapa irregular: clasificaciones intermitentes, procesos incompletos y una constante sensación de transición.
Por eso, la clasificación al Mundial 2026 no puede leerse solo desde el presente. Es también el cierre de un proceso largo de reconstrucción. Durante años, Chequia fue un equipo que competía, pero no alcanzaba. Hoy, sin necesariamente tener más talento, sí tiene una idea más clara.
Eso fue la diferencia ante Dinamarca. En la previa, el equipo danés parecía superior por nombres y propuesta. En la cancha, el partido se jugó en otro terreno. Chequia renunció a la posesión, compactó líneas y redujo espacios. Obligó a su rival a tener el balón, pero sin profundidad.
Entendió el contexto: un partido abierto no le convenía. En un repechaje, la diferencia no está en cuánto generas, sino en qué tan bien ejecutas. Chequia fue precisa: cuatro disparos a puerta y dos goles. Eficiencia pura.
Aprovechó el balón parado y los pocos espacios en transición. Schick fue determinante, no solo por el gol, sino por su capacidad para generar ventajas en la defensa rival. El equipo no necesitó más.
En un fútbol actual, donde la posesión y el volumen ofensivo dominan el discurso, cuadros como Chequia recuerdan que la competitividad también se construye desde el orden, la disciplina y la resistencia. No busca imponer, busca sobrevivir y desde ahí ganar.
Chequia no ha intentado reinventarse para competir en la élite europea. Ha optado por perfeccionar lo que históricamente le ha funcionado. De cara al Mundial, su techo dependerá de sostener esa estructura ante rivales de mayor jerarquía como México o Corea del Sur, favoritos del grupo A
El regreso de República Checa al escenario mundialista no es una sorpresa, es una reafirmación. Un recordatorio de que no todas las historias de éxito pasan por la espectacularidad. Algunas, como la suya, se construyen desde la coherencia: ser un equipo sólido, sobrio y competitivo, como lo fue aquella Checoslovaquia que hoy vuelve a aparecer en su reflejo.