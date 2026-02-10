Conoce la Academia Aga, la sede de Colombia en el Mundial 2026
Entre una vegetación agaves tequileros y mezcaleros, una construcción de ladrillo rojo que hace recordar parte de la fachada del Old Trafford, estadio del Manchester United, la selección colombiana se concentrará en el Mundial 2026, en la Academia AGA, el centro de alto rendimiento del Atlas.
Luego de un extenso recorrido a finales del año pasado, en el que también participó Corea del Sur, el equipo cafetero eligió este moderno recinto de 8,500 cuadrados, inaugurado en septiembre de 2023, obra del despacho de arquitectura Sordo Madaleno, que ha diseñado grandes centros comerciales en México como Andara (Guadalajara) y Plaza Artz (Ciudad de México).
Entre las razones que llevaron a Colombia a seleccionar a AGA sobre otras 61 opciones fueron no solo que cuenta con instalaciones nuevas, como una Casa Club con capacidad para más de 50 personas, sino que en México jugará dos de sus tres partidos de primera ronda: el primero el 17 de junio en Ciudad de México ante Uzbekistán y el segundo, el 23 del mismo mes, con un rival que saldrá del ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, por lo que le ayudará a aclimatarse a la altitud y al clima del país, en busca de su boleto al a fase final.
“La FIFA hizo un recorrido y estamos muy contentos de que no se requiera de ninguna adaptación para que los equipos se prepare para competir en la Copa del Mundo. Lo sentimos como un sello de calidad el que nuestras instalaciones ya están preparadas para recibir una selección que va a jugar el Mundial”, explicó Aníbal Fájer Alonso, presidente del Atlas, a Sports Illustrated México.
Más de 15 millones de dólares de inversión para un centro de primer nivel
Para construir AGA, Grupo Orlegi, dueño también del Santos Laguna y el Sporting de Gijón, invirtió más de 15 millones de dólares, para hacer un recinto que ha ganado más de nueve premios, entre ellos el de Architizer A+Awards en la categoría Sports & Recreation – Gyms & Recreation Centers de 2025.
En total, el complejo cuenta con seis canchas con medidas oficiales, cuatro de pasto natural y dos sintéticas, lo que permite a los cuadros prepararse en distintas condiciones.
Junto con ello, Fájer Alonso explicó que se cuenta con un gimnasio diseñado para futbolistas que no es tradicional, así como un área de recuperación que forma parte del Ciencias Aplicas al Deporte, en la que existe un tanque terapéutico para que los jugadores sanen con la más alta tecnología.
“En el gimnasio tenemos máquinas de aire comprimido, lo cual ayuda a los futbolistas a realizar diferentes ejercicios, dependiendo de lo que se necesite trabajar: la potencia o la fuerza (…) En el área de fisioterapia hay áreas húmedas con tres niveles. En un nivel se puede nadar contracorriente y en los otros dos tenemos bandas subacuáticas en la cuales el jugador puede correr sin tener el impacto que implica estar corriendo en la cancha. También contamos con dos cámaras subacuáticas, en las que los especialistas pueden ver la mecánica de las extremidades de los jugadores cuando están haciendo un ejercicio”.
Por si fuera poco, existe un comedor para 200 personas, un auditorio en el que se pueden hacer charlas técnicas para 100 e incluso una escuela en la que los jugadores de fuerzas básicas de Atlas pueden estudiar la secundaria y el bachillerato.
Junto con ello, es un centro que busca ser sustentable ya que con paneles solares genera el 30 por ciento de su energía y cuenta con una planta tratadora de agua.
“El vestidor del primer equipo varonil cuenta con espacios personalizados para cada jugador, que están equipados con una caja de seguridad tipo tele en la cual pueden dejar todas sus pertenencias seguras, enchufes por si necesita cargar algo de sus equipos, tanto en la parte inferior como superior y espacio para su calzado”, señaló Aníbal.
La ventaja deportiva para Colombia
Las razones de los colombianos para escoger al AGA, no solo son por el nivel de sus instalaciones, sino porque existe un beneficio deportivo.
Sus primeros dos partidos serán en México. El primero en la capital, en el que tendrá que hacer un viaje en avión de aproximadamente un hora y media, lo que limitará el desgaste físico.
Junto con ello, podrían salir un día antes de Guadalajara, para evitar el factor altitud de Ciudad de México, de 2,240 metros sobre el nivel del mar, que suele dejar sin oxígeno a atletas que viajan varios días antes de competir.
Luego, volverían a Guadalajara, en donde se medirán en su segundo encuentro, que podría significar su clasificación a los dieciseisavos de final. El último partido de la primera ronda será en la ciudad estadounidense de Miami, a unas cuatro horas de distancia en avión y en donde jugarán Portugal su último encuentro en la fase de grupos a nivel del mar.
Colombia eligió Guadalajara en su regreso luego de ocho años a una Copa del Mundo, en donde confía a perfilarse a una histórica participación, como en su momento lo hizo la Brasil de Pelé que ganó el Mundial de México 1970, tras concentrarse en la Perla Tapatía.
El Centro AGA en datos
- Inaugurado en septiembre de 2023
- Inversión de más de 15 millones de dólares
- Complejo de 8,500 metros cuadrados
- 6 canchas de medidas reglamentarias (4 de pasto natural y 2 sintéticas)
- Oficinas administrativas y deportivas
- Departamento de Ciencias Aplicas al Deporte con tecnología y vanguardia en prevención y recuperación
- Auditorio para 100 personas
- Gimnasio varonil y femenil
- Casa Club varonil y femenil para más de 50 residentes
- Comedor para 200 personas
- Paneles solares con capacidad de generar el 30% de la energía del inmueble
- Colegio Orlegi: secundaria y bachillerato para los equipos de fuerzas básicas