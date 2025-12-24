Copa Africana de Naciones: La fraternidad marca el primer partido de Argelia en Marruecos

𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗤𝗨𝗘𝗦 𝗜𝗠𝗔𝗚𝗘𝗦 🇲🇦🫂🇩🇿



À la frontière maroco-algérienne, les Algériens et les Marocains ont célébré ensemble la victoire du Maroc en Coupe arabe. 🥳



Un moment fort entre deux peuples frères, marqué par la joie, la fête et l'amour.



Pour rappel, les… pic.twitter.com/YEMrHozFXH