Copa Africana de Naciones: Salen libres tres aficionados senegaleses detenidos por incidentes en la Final
Tres aficionados senegaleses salieron en libertad de una prisión marroquí este sábado luego de haber cumplido una pena de tres meses de prisión por su participación en los actos violentos ocurridos durante la final de la Copa de África en Rabat.
En el marco de los mismos hechos, otros quince aficionados senegaleses cumplen penas que van de seis meses a un año de prisión.
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Detenidos desde la final del 18 de enero en la capital marroquí, estaban acusados de hooliganismo, lo que incluye actos de violencia contra las fuerzas del orden, invasión del terreno de juego y lanzamiento de objetos.
Un francés de origen argelino también salió en libertad este sábado luego de haber cumplido tres meses de prisión por haber lanzado una botella de agua durante la final.
La noche de la final, el 18 de enero en Rabat, el árbitro señaló un penal favorable a Marruecos en el tramo final del partido, poco después de haber anulado un gol de Senegal.
Los jugadores senegaleses, indignados por esa decisión, abandonaron el terreno de juego sumiendo a la final en el caos y la confusión. Aficionados de los Leones de la Teranga trataron de invadir el terreno de juego y lanzaron objetos sobre el césped.
Los jugadores senegaleses finalmente regresaron al terreno de juego, y el delantero marroquí Brahim Díaz falló el penal y Senegal terminó ganando 1-0 con un gol de Pape Gueye en la prórroga.
Luego de la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar el título a Marruecos el 17 de marzo, Senegal recurrió esa decisión al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). AFP