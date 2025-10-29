Copa del Mundo 2026: En noviembre se conocerán los equipos del repechaje en el BBVA
Monterrey conocerá a las selecciones que encararán el repechaje al Mundial 2026 en el Estadio BBVA el 21 de noviembre, informó el Host City Manager de la sede, Alejandro Hütt.
Monterrey y Guadalajara serán las sedes de la repesca a 2026 en marzo próximo, en un torneo en el que seis selecciones disputarán los últimos dos boletos a la Copa del Mundo. En Guadalajara y Monterrey se jugarán dos semifinales y dos finales, los ganadores de los últimos partidos estarán en México, Estados Unidos y Canadá.
En las semifinales se medirán los cuatro equipos peor rankeados en la FIFA, que retarán a los dos mejores que esperarán en las finales.
Hütt espera la confirmación de la FIFA porque busca que la selección mexicana juegue en el Estadio BBVA en la fecha FIFA de marzo o en alguna otra ventana.
“Estamos platicando con Mike (Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol), para ver qué alternativas hay para tener a la selección en marzo”, comentó uno de los líderes del Comité Organizador de Monterrey.
Al momento, Nueva Caledonia y Bolivia son los equipos clasificados a la repesca. Los otro cuatro conjuntos se definirán en las eliminatorias de Asia un cupo, África (1) y la Concacaf (2).
Hütt también reveló que tres selecciones han visitado El Barrial para ocuparlo como sede de concentración: “Han venido selecciones como Bélgica, Japón y Uruguay. Creemos que en enero, cuando pase el sorteo, vendrán más a verlo”.
El Barrial es una de los 13 centros de entrenamiento mexicanos, entre los que están, además de las ciudades anfitrionas (Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México), otras seis urbes: Cancún y Riviera Maya, Pachuca, Puebla, Tijuana, Querétaro y Torreón. Monterrey tendrá, además de El Barrial, un hotel disponible para concentraciones.
La ciudad norteña acogerá el próximo año cuatro de los 13 partidos que tendrá México en el Mundial, Guadalajara otros cuatro y Ciudad de México, cinco. Los de Monterrey serán tres de fase de grupos y uno de la ronda de los dieciseisavos de final.