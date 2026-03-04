Copa del Rey: Barcelona se queda a un gol de remontar; Atlético jugará la Final
No hubo remontada en el Camp Nou. El Atlético de Madrid, pese a perder este martes ante el FC Barcelona por 3-0 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, disputará la final gracias a la victoria 4-0 cosechada en la ida en el Metropolitano al dejar el global 4-3.
Marc Bernal (29', 72') y Raphinha (45+4', de penal) mantuvieron hasta el final la esperanza de una remontada culé que finalmente no se consumó.
Te puede interesar: Copa del Rey: El Atlético se da un festín de 4-0 con el Barcelona
El Atlético, que no levanta la Copa del Rey desde 2013, disputará la final en Sevilla el 18 de abril ante el vencedor del derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club, que se enfrentan el miércoles con ventaja 1-0 en la ida para la Real.
"Estamos en la final, eso es lo importante sabíamos que se podía llegar a complicar, ellos son uno de los mejores equipos del mundo, al igual que nosotros", declaró el arquero argentino Juan Musso, suplente habitual de Jan Oblak en LaLiga.
Diego "Cholo" Simeone, timonel de los colchoneros, dispuso desde el comienzo de un once inicial más ofensivo de lo esperado.
A pesar de las presencias de Ademola Lookman y Giuliano Simeone, y Julián Álvarez como referencia ofensiva por delante de Antoine Griezmann, el cuadro local demostró desde el principio que no se resignaba a decir adiós al torneo de KO sin pelear.
Ni siquiera la lesión del defensa francés Jules Koundé, que tuvo que ser sustituido en el minuto 12, apagó el ímpetu de los azulgrana.
Resistencia atlética
Lamine Yamal era una pesadilla constante para la zaga visitante. El veloz internacional español se internó en el área y cedió raso al corazón del área para que Marc Bernal solo tuviera que empujar el balón al fondo de la red del arco defendido por Musso.
Los minutos pasaban con el Barça dominando el juego, aunque el marcador seguía reflejando el 1-0, hasta que, tras una rápida combinación en la frontal, Pedri fue derribado dentro del área y Rapinha no perdonó desde los once metros. Mitad del partido, mitad del trabajo hecho para los hombres de Hansi Flick.
Pero hacer cuatro goles al equipo menos goleado de LaLiga (18 goles en 23 partidos), y con fama mundial de ultradefensivo, no es tarea fácil.
En el segundo acto, Juan Musso desbarató con dos atajadas de mérito sendos intentos del Barça, que dotó de la máxima emoción al tramo final con el segundo gol de Bernal, que remató con la zurda al filo del fuera de juego tras centro al área de João Cancelo.
"Un partido que sabíamos que podíamos sufrir, no pudimos jugar el partido que habríamos querido, esta vez no pudimos atacar por mérito de ellos", declaró Diego Simeone en conferencia de prensa. "Un paso importantísimo sobre todo para nuestra gente, nuestra gente necesitaba una final y esperemos poder dar todo para poder darles lo que quieren", agregó.
Con más de 20 minutos por delante, el central uruguayo culé Ronald Araújo ejerció como delantero centro en busca de "hacer posible lo imposible, como había pedido Flick la víspera, pero el Atlético apeló a una resistencia heroica que le devuelve a una final de Copa por primera vez en trece años.
AFP