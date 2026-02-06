Copa del Rey se viste de clásico y derbi: Atlético–Barcelona y Athletic–Real Sociedad, las semifinales
El sorteo dejó un panorama cargado de simbolismo y tensión competitiva. El FC Barcelona, vigente campeón del torneo y actual líder de LaLiga, visitará primero el estadio Metropolitano para medirse al Atlético de Diego Simeone, un equipo que llega en uno de sus mejores momentos de la temporada tras aplastar 5-0 al Real Betis en Sevilla en los cuartos de final.
Para el conjunto colchonero, la eliminatoria tiene un valor añadido. El Atlético no conquista la Copa del Rey desde 2013 y ve en este cruce una oportunidad para reivindicar su peso en el torneo frente a un Barcelona que domina el panorama nacional y que buscará revalidar el título.
La otra semifinal será un duelo cargado de identidad y memoria. Athletic Club y Real Sociedad se enfrentarán en una reedición de la final de la Copa del Rey 2020, disputada en 2021 debido a la pandemia de covid-19, en la que el conjunto txuri-urdin se impuso y levantó el trofeo. Cuatro años después, el derbi vasco vuelve a escena, ahora con un boleto a la final en juego.
Los partidos de ida se disputarán entre el 10 y el 12 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta están programados entre el 3 y el 5 de marzo. La final se celebrará en el estadio de La Cartuja de Sevilla, en una fecha aún por confirmar.
Además del pase al partido decisivo, las semifinales ofrecen un incentivo extra: el finalista asegurará su presencia en la Supercopa de España de 2026, junto a los dos primeros clasificados de LaLiga, un premio que añade peso deportivo y económico a la eliminatoria.
Previo al sorteo masculino, también se definieron las semifinales de la Copa de la Reina. En la rama femenina, el Atlético de Madrid parte como favorito frente al CD Tenerife, mientras que el FC Barcelona hará lo propio ante Badalona Women, en una antesala que refuerza el protagonismo de los grandes clubes en ambas competiciones.
Con estos cruces, la Copa del Rey promete un cierre de alto impacto: clásicos modernos, rivalidades históricas y la certeza de que el torneo más impredecible del fútbol español vuelve a colocarse en el centro del escenario.