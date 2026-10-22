Copa Intercontinental: ¿Cuándo debuta Toluca y contra quién? FIFA confirma sede y fechas

La FIFA reveló las fechas oficiales en las que Toluca, flamante campeón de la Concachampions, disputará la Copa Intercontinental. El torneo que reúne a los campeones de los diferentes continentes se llevará a cabo, una vez más, en Qatar durante el mes de diciembre.

La noticia se dio a conocer este jueves 22 de octubre, acabando con incertidumbre que rodearon el anuncio. Lo anterior, luego de que en un principio se estimara su revelación tras el último congreso de la FIFA celebrado el pasado 15 de octubre.

¿Cuándo debuta Toluca en la Copa Intercontinental?

Los Diablos Rojos comenzarán su aventura internacional el próximo 9 de diciembre, cuando disputen el denominado Derbi de las Américas frente al campeón de la Copa Libertadores. En caso de salir victoriosos, el conjunto escarlata avanzará a la Challenger Cup, instancia en la que ya espera el Mamelodi Sundowns, monarca de África. Finalmente, el ganador de dicho duelo accederá a la gran final de la Copa Intercontinental para medirse ante el París Saint-Germain, actual bicampeón de la UEFA Champions League.

A la espera del rival sudamericano

En cuanto al primer obstáculo del Toluca en el certamen, este saldrá del máximo torneo sudamericano. De momento, la Copa Libertadores 2026 ya tiene asegurado a su primer finalista: el Palmeiras de Brasil.

En tanto, el otro contendiente por el título continental saldrá de la vibrante semifinal que disputarán el campeón defensor de 2025, Flamengo de Brasil, y el conjunto argentino Estudiantes de La Plata.

Qatar, la casa mundialista por excelencia

A lo largo de los últimos años, Qatar se ha consolidado como una sede habitual e infalible para los grandes eventos de la FIFA. A nivel de clubes, el país asiático acogió el Mundial de Clubes en 2019 y 2022, torneos en los que se coronaron el Liverpool y el Real Madrid, respectivamente. Posteriormente, en 2025, albergó la competición bajo su renovado formato de Copa Intercontinental, misma que conquistó el PSG.

Asimismo, en el plano de selecciones, fue el escenario inolvidable de la Copa Mundial de la FIFA 2022, donde la selección de Argentina, comandada por Lionel Messi, bordó su ansiada tercera estrella en el firmamento.