Córdova se suma al Toluca bicampeón rumbo al Clausura 2026
El mediocampista ofensivo Sebastián Córdova Reyes se incorpora al plantel bicampeón de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca, de cara al torneo Clausura 2026, con el objetivo de asumir un rol protagónico en la defensa del título y en la ambiciosa búsqueda del tricampeonato.
A sus 28 años, Córdova llega como un refuerzo de peso para el proyecto encabezado por Antonio Mohamed. Su incorporación cobra especial relevancia en un semestre marcado por el calendario mundialista, que obligará al Toluca FC a prescindir temporalmente de hasta tres elementos clave del bicampeonato debido a compromisos con la Selección Nacional. En ese contexto, la experiencia, calidad técnica y conocimiento del medio local del mediocampista representan una garantía para sostener la competitividad del equipo.
Consciente de la exigencia que implica sumarse al vigente campeón del futbol mexicano, Córdova asume el desafío con la madurez que le otorga una trayectoria consolidada en la Liga MX. Debutó profesionalmente en 2019 con el Club América, tras pasos formativos por Alebrijes de Oaxaca y Necaxa. En 2022 se incorporó a Tigres UANL, institución en la que militó hasta 2025, acumulando experiencia en instancias decisivas y torneos internacionales.
Su palmarés respalda su perfil: Supercopa MX 2018 con Necaxa; Copa MX y Campeón de Campeones 2019 con América; y con Tigres, el título de Liga MX en el Clausura, además del Campeón de Campeones 2023.
Originario de Aguascalientes, Sebastián Córdova se ha distinguido por su visión de juego, el dominio de ambos perfiles, la potencia en el disparo de media distancia y su capacidad para incidir directamente en el marcador, ya sea con goles o asistencias. Cualidades que ahora pondrá al servicio de los Diablos Rojos, con la misión de ganarse un lugar en el once del “Turco” Mohamed y contribuir a una nueva etapa histórica para el club escarlata.