Cristiano Ronaldo: Los 10 grandes momentos de CR7 con la selección de Portugal

Después de 23 años de historia, récords y grandes conquistas, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal este jueves 5 de noviembre de 2026. A sus 41 años, el delantero puso fin a una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003 y en la que se convirtió en el máximo referente del futbol portugués, además de uno de los jugadores más importantes en la historia de las selecciones nacionales.

El adiós de CR7 deja números extraordinarios: 234 partidos internacionales y 146 goles, registros que lo colocan como el futbolista con más encuentros disputados y el máximo goleador en la historia del futbol masculino de selecciones. Durante más de dos décadas defendió la camiseta número 7, disputó seis Copas del Mundo, participó en seis Eurocopas y conquistó tres títulos con Portugal: la Eurocopa de 2016 y las ediciones de 2019 y 2025 de la UEFA Nations League. Estos son 10 de los momentos que marcaron su camino con el combinado luso.

1. El debut con Portugal a los 18 años (2003)

El 20 de agosto de 2003 comenzó la historia de Cristiano Ronaldo con la selección mayor de Portugal. Con apenas 18 años, el entonces futbolista del Sporting de Lisboa ingresó de cambio en el partido amistoso frente a Kazajistán, que terminó con victoria portuguesa por 1-0. Ronaldo sustituyó a Luis Figo y comenzó un recorrido que lo llevaría a convertirse en el máximo referente del combinado nacional.

2. La final de la Eurocopa 2004 y las lágrimas ante Grecia

En su primera gran competición internacional, Cristiano Ronaldo fue una de las figuras de Portugal en la Eurocopa 2004, disputada en casa. El delantero marcó su primer gol con la selección en el partido inaugural ante Grecia y ayudó a su equipo a llegar hasta la final. Sin embargo, el sueño de conquistar el título europeo terminó en pesadilla cuando los portugueses cayeron 1-0 ante los griegos. Las lágrimas de Ronaldo al término del encuentro se convirtieron en una de las imágenes más recordadas de aquella primera etapa de su carrera internacional.

Cristiano Ronaldo llora al perder la final de la Euro del 2004 ante Grecia, en el Estadio de la Luz, en Portugal. | Laurence Griffiths/Getty Images

3. Su primer gol en un Mundial y las semifinales de Alemania 2006

El Mundial de Alemania 2006 representó otro capítulo importante en la carrera de CR7. Con 21 años, consiguió su primer gol en una Copa del Mundo al convertir un penalti en la victoria 2-0 de Portugal sobre Irán durante la fase de grupos. El equipo luso avanzó hasta las semifinales después de eliminar a Inglaterra en una dramática tanda de penaltis en cuartos de final, en la que Ronaldo convirtió el cobro decisivo. Portugal terminó en el cuarto lugar, pero el torneo confirmó que el joven delantero estaba destinado a convertirse en una de las grandes figuras del futbol mundial.

4. El triplete ante Suecia que clasificó a Portugal al Mundial de 2014

Uno de los partidos más memorables de Cristiano Ronaldo con Portugal ocurrió en noviembre de 2013, cuando su selección se jugaba el boleto al Mundial de Brasil 2014 frente a Suecia, en una eliminatoria de repechaje. Después de marcar el gol de la victoria 1-0 en la ida, el delantero protagonizó una actuación extraordinaria en el encuentro de vuelta, en el que anotó tres tantos para conseguir un triunfo de 3-2 y una clasificación con marcador global de 4-2. Aquella noche, CR7 superó el desafío frente a Zlatan Ibrahimović, quien también marcó dos goles, y confirmó su capacidad para aparecer en los momentos más importantes.

5. La conquista de la Eurocopa 2016, el primer gran título de Portugal

El momento más importante de su trayectoria con la selección llegó el 10 de julio de 2016, cuando Portugal conquistó su primera Eurocopa. Después de varios intentos y de la decepción sufrida en la final de 2004, Ronaldo finalmente pudo levantar un título internacional con su país. Sin embargo, la final ante Francia tuvo un episodio dramático: el capitán portugués sufrió una lesión en la primera parte y tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas. Desde la zona técnica, continuó alentando y orientando a sus compañeros hasta que Éder marcó el gol de la victoria por 1-0 durante la prórroga. Cristiano levantó el trofeo como capitán y consiguió el mayor logro de su carrera internacional hasta ese momento.

Cristiano Ronaldo levanta el trofeo de campeón de la Euro 2016 con Portugal. | Matthias Hangst/Getty Images

6. El triplete contra España en el Mundial de Rusia 2018

El 15 de junio de 2018, Cristiano Ronaldo protagonizó una de las mejores actuaciones individuales de su carrera mundialista. En el debut de Portugal en Rusia 2018, frente a España, el delantero marcó los tres goles de su selección en un emocionante empate 3-3. Primero convirtió desde el punto penal, después aprovechó un error del guardameta David de Gea y finalmente firmó el empate con un espectacular tiro libre en los últimos minutos. Fue su primer triplete en una Copa del Mundo y una demostración de su capacidad para marcar diferencias en los escenarios más exigentes.

7. Portugal conquista la primera UEFA Nations League (2019)

Después de ganar la Eurocopa, Ronaldo volvió a ser protagonista de una conquista internacional en 2019, cuando Portugal se coronó en la primera edición de la UEFA Nations League. El delantero fue determinante en las semifinales frente a Suiza, partido en el que consiguió un triplete para darle a su selección la victoria por 3-1. En la final, Portugal derrotó 1-0 a Países Bajos con anotación de Gonçalo Guedes y consiguió su segundo gran título internacional, nuevamente con Cristiano como capitán.

8. Se convierte en el máximo goleador de selecciones nacionales (2021)

El 1 de septiembre de 2021, Cristiano Ronaldo alcanzó otro momento histórico al convertirse en el máximo goleador del futbol masculino de selecciones. En un partido de eliminatorias mundialistas frente a Irlanda, el delantero marcó dos goles de cabeza en los últimos minutos para darle la victoria 2-1 a Portugal. Con esas anotaciones llegó a 111 tantos internacionales y superó la marca de 109 que pertenecía al iraní Ali Daei. A partir de entonces continuó ampliando su récord hasta alcanzar los 146 goles con los que se despidió del combinado portugués.

9. Gana su segunda UEFA Nations League (2025)

A los 40 años, Cristiano Ronaldo volvió a levantar un trofeo con Portugal al conquistar la UEFA Nations League 2025. En la final frente a España, el delantero consiguió el gol del empate 2-2 que permitió a los portugueses mantenerse con vida en el encuentro. Después de que el marcador permaneciera igualado durante el tiempo extra, Portugal se impuso 5-3 en la tanda de penaltis y consiguió su segundo título de esta competición. Ronaldo volvió a demostrar su vigencia y agregó una nueva conquista a su extraordinaria trayectoria internacional.

10. Hace historia al marcar en seis Copas del Mundo (2026)

El último gran capítulo mundialista de Cristiano Ronaldo llegó en 2026, cuando consiguió una marca que ningún otro futbolista había alcanzado: marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. El portugués lo consiguió después de haber anotado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y volver a marcar en el torneo de 2026. Además, llegó a 11 anotaciones mundialistas y superó a Eusébio para convertirse en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales. Con este registro y sus 234 partidos y 146 goles internacionales, Ronaldo cerró una trayectoria de 23 años que quedará como una de las más importantes en la historia del futbol.