Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Mundialistas
La leyenda portuguesa se convirtió en el mejor goleador de la historia de las clasificaciones al Mundial de futbol con 40 anotaciones.
La leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con 40 años, en el máximo goleador de la historia de las Eliminatorias Mundialistas de futbol con 40 tantos, superando el récord que compartía con el guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz.
El cinco veces Balón de Oro abrió el marcador contra Hungría en el minuto 22, alcanzando las 40 dianas en partidos de clasificación a un Mundial.
Te puede interesar: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez rompen tabúes en Arabia Saudita
Así desempató con el guatemalteco Carlos Ruiz, autor de 39 goles en clasificaciones a lo largo de una carrera internacional que duró de 1998 a 2016.
AFP
Published |Modified