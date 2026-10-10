Cristiano Ronaldo, suspendido por abandonar la concentración de Portugal

La novela de Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal sigue dejando de que hablar. El “7” lusitano, tras abandonar la concentración del representativo de su país, en medio de discusiones con el entrenador Jorge Jesus, ahora fue suspendido de forma preventiva por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

Esto, fue dado a conocer por el propio organismo este sábado 10 de octubre mediante un comunicado difundido entre los medios locales en Portugal. En el documento se señala que el Comité de Investigación Disciplinaria abrió un expediente sobre las acciones del delantero de 41 años y su situación con el estratega.

"Se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, tras una decisión de la Sección No Profesional tomada el 9 de octubre de 2026", señala el comunicado oficial. “Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de establecimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó al proceso el carácter de urgente”, agregó la federación.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

Tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, Roberto Martínez dejó la dirección técnica de las Quinas, abriendo paso a la llegada de Jorge Jesus. En sus primeras conferencias de prensa, el nuevo estratega aseguró que contemplaba a la figura de CR7 dentro de su proyecto.

Sin embargo, la ruptura entre ambos se dio durante la primera ventana FIFA posterior a la Copa del Mundo, en la que Portugal disputó sus primeros compromisos de la Nations League. De acuerdo con diversos reportes, tras el choque ante Noruega del pasado 27 de septiembre, donde el entrenador dejó en el banquillo a Ronaldo, el capitán se molestó al considerar que el cuerpo técnico rompió un pacto previo respecto a los minutos que tendría en cancha.

Producto de este desacuerdo, el ganador de cinco Balones de Oro tomó la decisión de retirarse de la concentración. Días después, el 30 de septiembre, publicó un mensaje en sus redes sociales: “A su tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué”.

De momento se desconoce la duración del castigo y si existirá un retorno para que el delantero vuelva a vestir la camiseta de su país. Por lo pronto, el lusitano se reincorporó a su club, el Al-Nassr de Arabia Saudita.