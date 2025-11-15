Croacia se convierte en la tercera selección europea clasificada al Mundial 2026
La selección de Croacia aseguró su lugar en el Mundial de 2026 —que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá— tras vencer 3-1 a Islas Feroe el viernes, remontando el marcador y llegando a 19 puntos en su grupo. Con este resultado, República Checa, segunda con 13 puntos y un partido pendiente ante Gibraltar, ya no puede alcanzarla.
Con esta clasificación, Croacia se suma a Inglaterra y Francia, que ya habían asegurado su presencia en la cita mundialista, convirtiéndose así en la tercera selección europea en obtener el boleto directo dentro de las 16 plazas disponibles para la UEFA.
Croacia, además, se convierte en la selección número 30 confirmada para el Mundial 2026, que seguirá sumando participantes en las próximas semanas conforme avancen las eliminatorias en las diferentes confederaciones.