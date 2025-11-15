SI Mexico

Croacia se convierte en la tercera selección europea clasificada al Mundial 2026

Croacia se convirtió en la tercera selección europea clasificada al Mundial 2026 —tras Inglaterra y Francia— luego de remontar y vencer 3-1 a Islas Feroe, resultado que aseguró su liderato y la dejó como la trigésima selección confirmada para la cita global.

Croacia se convirtió en la tercera selección europea clasificada al Mundial 2026 y la trigésima selección confirmada para la cita global. / Jure Makovec/Getty Images

La selección de Croacia aseguró su lugar en el Mundial de 2026 —que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá— tras vencer 3-1 a Islas Feroe el viernes, remontando el marcador y llegando a 19 puntos en su grupo. Con este resultado, República Checa, segunda con 13 puntos y un partido pendiente ante Gibraltar, ya no puede alcanzarla.

Con esta clasificación, Croacia se suma a Inglaterra y Francia, que ya habían asegurado su presencia en la cita mundialista, convirtiéndose así en la tercera selección europea en obtener el boleto directo dentro de las 16 plazas disponibles para la UEFA.

Croacia, además, se convierte en la selección número 30 confirmada para el Mundial 2026, que seguirá sumando participantes en las próximas semanas conforme avancen las eliminatorias en las diferentes confederaciones.

