Cruz Azul gana 3-0 en Vancouver
Cruz Azul comienza con el pie derecho en territorio canadiense al imponerse 3-0 al Vancouver FC, en un partido que resolvió con una clara superioridad colectiva de principio a fin.
La Máquina se adelantó en el marcador al minuto 21, cuando José Paradela aprovechó un rebote dentro del área tras un remate previo de Agustín Palavecino para empujar el balón al fondo y abrir el partido. El gol confirmó el dominio visitante, que ya había generado varias aproximaciones por las bandas y a balón parado.
Antes del descanso, el control celeste se tradujo en un segundo tanto. Al 43’, Amaury Morales amplió la ventaja con un disparo que dejó sin opciones al arquero local, enviando a Cruz Azul al vestidor con el 0-2 y el partido bajo control.
Vancouver intentó reaccionar en el complemento y tuvo su mejor oportunidad al 74’, cuando el VAR revisó una falta dentro del área que derivó en un penalti a su favor. Sin embargo, el conjunto canadiense no logró capitalizar la ocasión y el impulso se diluyó rápidamente.
La sentencia llegó al 64’, con un golazo de Agustín Palavecino, quien culminó una jugada colectiva de varios toques que reflejó la diferencia entre ambos equipos. Con el 0-3, Cruz Azul bajó el ritmo, administró la ventaja y evitó sobresaltos en el tramo final.