Cruz Azul remonta a Pumas en CU y gana su décimo título

¡LA DÉCIMA LLEGÓ! 🏆⭐️



¡@CruzAzul es el nuevo Campeón de #LaLigaDeLaAfición! 🔵



La Maquinola de Joel Huiqui conquistó el #ConMéxicoC26.



¡Felicidades, Celestes! 👏#FVUNAMCAZ pic.twitter.com/scMPtqdJtX