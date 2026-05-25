Cruz Azul remonta a Pumas en CU y gana su décimo título
El Cruz Azul volvió a ser campeón. Lo hizo en casa ajena, en Ciudad Universitaria, al final de uno de los torneos más raros que ha vivido el club en mucho tiempo: un semestre jugado como local en tres estadios y con un cambio de técnico a una jornada del final de la fase regular.
La historia dejó un protagonista que nadie esperaba: Joel Huiqui llegó al primer equipo de emergencia, después de la salida de Nicolás Larcamón a un partido del comienzo de la Liguilla. Venía de dirigir fuerzas básicas y sin experiencia como primer entrenador de Liga MX. Semanas después, es campeón del fútbol mexicano.
El Cruz Azul salió a imponer condiciones desde el primer minuto. Pumas, como ha sido costumbre en la Liguilla, empezó el partido más enfocado en defender.
Al minuto 6, Rodolfo Rotondi probó desde afuera, pero Keylor Navas mandó al córner. Al 9, Palavecino intentó lo mismo, con el mismo resultado. La Máquina tenía la pelota, presionaba y encontraba espacios por las bandas, pero el problema de siempre seguía ahí: le faltaba definición.
Tras ello, el partido se trabó en el mediocampo durante varios minutos hasta que al 26, Charly Rodríguez encabezó un contragolpe que terminó con un disparo apenas por encima del travesaño. Cerca, pero no.
Mientras que los Pumas tardaron en despertar, pero cuando lo hicieron cambiaron la dinámica del encuentro. Al 29, Rodrigo López realizó un remate desde larga distancia que Kevin Mier desvió. Primer aviso de los universitarios, que empezaban a sentirse cómodos.
Dos minutos después llegó el gol. Robert Morales arrancó el contragolpe, le dio el balón a Antuna, y el rebote le quedó al propio Morales para definir de derecha. 1-0, CU explotó ante las más de 46 mil personas presentes.
Huiqui reaccionó rápido: al 36 metió a Gabriel “Toro” Fernández por Paradela, en busca de un delantero fijo en el área, pero no alcanzó para empatar antes del descanso.
Los números al medio tiempo decían que el partido estaba más parejo de lo que parecía: Cruz Azul tuvo más posesión (51.5%) y más remates (10 contra 7), pero Pumas fue más letal. Y Keylor Navas, otra vez, fue la diferencia: cuatro atajadas en la primera parte, el doble que Mier.
Pumas salió del descanso diferente. Más intenso, más vertical. Al 51, Jordan Carrillo armó una jugada dentro del área que terminó con un pase a Juninho, que anotó, pero el VAR anuló el tanto. Un minuto después, Adalberto Carrasquilla probó desde fuera con peligro sin éxito.
Ese dominio no duró demasiado. Al 54, un balón se desvió en Rubén Duarte, engañó a Keylor y entró como autogol para el 1-1. De las maneras más inverosímiles, Cruz Azul estaba de vuelta en la final.
A partir de ahí el partido se rompió. Faltas, lesiones; el juego se detuvo seguido. Al 59, Carrasquilla tuvo que salir por una lesión y Pumas nunca volvió a encontrar el mismo ritmo.
Los celestes volvieron a dominar la posesión y al 64, Piovi sacó un disparo potente que Keylor atajó de nuevo; en el 65, Christian Ebere cabeceó rozando el poste.
Carrillo se convirtió en el jugador más peligroso para Pumas. Al 78, Rodrigo López estuvo cerca con un disparo desde fuera que se fue por encima. Al 80, el propio Jordan robó un balón y probó de nuevo, sin fortuna.
El cierre fue abierto. Rotondi cabeceó por encima, Bennevendo respondió con otro cabezazo que rozó el larguero al 81.
Entonces llegó la expulsión de Uriel Antuna. Roja directa y el partido se le fue de las manos a los felinos.
El Cruz Azul aprovechó el espacio y Rotondi apareció para marcar al 90+5 el gol que definió la serie. Lo festejó frente a la afición celeste que se hizo presente en CU. El estadio, que minutos antes rugía, se quedó en silencio.
La frustración universitaria explotó con otra expulsión, ahora del recién ingresado Ángel Rico, después de la anotación.
Pumas cerró la noche entre reclamos e impotencia. Había tenido la final en la mano durante varios momentos, pero no pudo sostenerla.
Al final, luego del empate sin goles en el duelo de ida, el Cruz Azul ganó 2-1 la serie y se hizo de su décimo título, el primero desde el Guardianes 2021.