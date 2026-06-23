¿Cuál es el significado detrás del “Remo Vikingo” de la selección de Noruega?
Noruega regresó a la Copa del Mundo después de 28 años y ha sido brillante. El combinado europeo ya obtuvo su pase a la ronda de dieciseisavos y aspira a hacerlo como primero de un grupo que comparte con Francia.
El ímpetu que ha mostrado el país nórdico no solo se ha visto dentro del terreno de juego, sino que es algo que viene desde las tribunas de los estadios en los que han estado presentes; prueba de ello es el “Remo vikingo”, un movimiento que ha acaparado la atención de los fanáticos y que está invadiendo la Copa del Mundo en cada presentación noruega.
¿DE QUÉ SE TRATA?
El remo vikingo consiste en una persona tocando una especie de tambor dando la orden a los demás involucrados para que comiencen un movimiento de remo uniforme, haciendo alusión a los antiguos guerreros vikingos que habitaron el país escandinavo, así como a la herencia marítima que tiene la nación europea.
El movimiento de los aficionados simula un drakkar, nombre que llevaban las embarcaciones vikingas que se dirigían a la batalla, algo que en la actualidad se puede trasladar al terreno de juego, en donde aficionados y jugadores caminan juntos a los partidos en su regreso a una justa mundialista después de haber estado ausentes por casi tres décadas.
Este fenómeno ha estado presente en diversas partes de los Estados Unidos en donde ha jugado la selección noruega, sobretodo en Nueva York, en donde cientos de aficionados se dieron cita en el río Hudson y Times Square para remar de cara al partido que tuvo Noruega ante su similar de Senegal del pasado lunes 22 de junio.
DE LAS TRIBUNAS A LA CANCHA
Y ha sido tanto el impacto de la celebración que los propios jugadores celebraron con el remo vikingo tras la victoria ante el combinado africano con el que aseguraron su pase a la ronda eliminatoria de la Copa del Mundo.
"No me emocionaba demasiado el fenómeno del remo, pero ahora me encanta", comentó Torbjørn Heggem; mientras que Patrick Berg añadía que: "Cuando empezó, pensaba: 'Esto es algo que va a quedar arraigado o que va a desaparecer pronto'. Si miras hacia la grada y ves a tantos haciendo lo mismo... Creo que se ha convertido en algo muy divertido y bueno".
Además del contexto histórico que el movimiento puede tener, lo que busca generar es un sentido de unión entre los aficionados y sus jugadores, simbolizando que todos se mueven al unísono con un mismo objetivo en mente; y es que a pesar de parecer una tradición muy antigua, este hecho solo lleva unos meses de haberse creado, comenzando incluso apenas este año.
Esto hace recordar a muchos a otros vikingos que estuvieron ya presentes en la justa mundialista, Islandia, que realizaban un movimiento similar a los noruegos, el cual consistía en un aplauso sincronizado y un grito colectivo que iba en incremento, el cual se popularizó en la Eurocopa del 2016 y alcanzó su máximo en Rusia 2018, cuando los escandinavos calificaban por primera vez a una Copa del Mundo.