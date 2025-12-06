¿Cuál será el camino de España si quiere ser campeón del mundo en 2026?
España define todo en su último de la fase de grupos ante el debutante Cabo Verde. Si le gana, tendrá un camino menos complicado en la fase final, pero si pierde, se encontraría en la primera ronda a la campeona del mundo Argentina.
España quedó emparejado en el grupo H, en el que el contrincante más fuerte son los uruguayos, la única campeona del mundo de su sector, también están Arabia Saudita, que en seis participaciones solo ha superado una vez la fase de grupos, y Cabo Verde, un país sin recursos económicos y una población de menos de 600,000 de habitantes.
Los ibéricos son, según los momios, el principal favorito para quedarse con el título, el segundo en su historia. Aparece en el primer lugar del ranking de la FIFA, por lo que no tendría problemas para ser primera en su grupo.
El equipo dirigido por Luis de la Fuente vive uno de los mejores momentos en los últimos años, no pierde un partido desde el 22 de marzo de 2024, con 18 triunfos y cuatro empates, además de la conquista del título de la Eurocopa y la final perdida en penaltis de la Nations Leagues de la UEFA ante Portugal.
Las figuras actuales de España son Lamine Yamal y Dani Olmo, del Barcelona; Nico Williams, del Athletic Club, y Álvaro Morata, del Como.
El camino de España al título
Si queda primera, España se toparía en los diesciseisavos de final con Argelia (segundo del grupo J en una simulación hecha por Sports Illustrated México), a la que se ha enfrentado una vez en el Mundial, en la fase de grupos de México 1986, con victoria por 0-3.
En los octavos aparecería Colombia, segundo del K, país con el que no tiene registros en la justa, pero sí con los conjuntos sudamericanos, con un récord de cinco triunfos, cuatro partidos igualados y seis perdidos. Aunque en los últimos cinco
En cuartos comenzarían los pesos pesados, Bélgica, con la que tiene marca de empate 1-1 en México 1986 y caída de 1-2 en Italia 1990. En semifinales, Francia, otro de los favoritos, y que en su pasado los eliminó en los octavos de final de Alemania 2006 en su única cita en el certamen.
Contra europeos, La Roja suma 18 victorias, ocho empates y 13 derrotas.
Para la final los esperaría Argentina, siempre y cuando no queden segundos, ahí, la historia sería diferente.
¿Cómo le ha ido a España en la Copa del Mundo con sus rivales de grupo?
España comenzará su camino en 2026 contra Uruguay, con lo que se ha medido un par de veces: empate 2-2 en Brasil 1950 y sin goles en Italia 1990.
Luego vendría Arabia Saudita, con la que solo se ha citado una vez, en el último partido de la fase de grupos de Alemania 2006, triunfo de 1-0 que le aseguró el liderato al país europeo. Contra los asiáticos, su marca es positiva: tres victorias, dos empates y dos derrotas.
La definición vendría ante Cabo Verde. Históricamente, sus registros ante africanos son buenos: tres victorias, dos empates y dos derrotas, aunque la últimas dos veces que se ha topado con una de esa confederación, empató con Marruecos, la última una eliminación en penaltis en octavos en Qatar 2022. El camino fácil o difícil se define ante los caboverdianos.