¿Cuáles son los fondos de inversión que se ‘reparten’ el deporte mundial?
Desde Dallas, Wall Street, Luxemburgo o Londres, los fondos de capital privado han reconfigurado el deporte a nivel mundial, al inyectar millonarias cifras para tener participación en un mercado de exorbitantes cifras en ascenso.
¿Pero qué es un fondo de inversión y por qué son los nuevos actores en el deporte? Este tipo de figuras financieras son un conglomerado de personas o instituciones con recursos económicos que unen millones para invertir donde más oportunidades tienen para obtener ganancias.
En un mundo donde la economía se rige cada vez más por los lineamientos financieros, el deporte ha visto en los últimos años una combinación de factores que permitieron la irrupción de estos fondos.
Por un lado, los hábitos de consumo de contenidos de información o entretenimiento hicieron que el deporte se convirtiera en el último formato sano de la televisión en vivo, porque nadie quiere ver un partido horas o semanas después de celebrado.
También, la llegada del mercado de las apuestas en línea sobre resultados deportivos representó la entrada de miles de millones al deporte, haciendo de los equipos instituciones con más valor económico.
Fue así que los fondos privados vieron en las grandes marcas del deporte un gran vehículo de inversión, al grado de que varias de estos consorcios tienen presencia no solo en varios países sino en varios equipos y distintas ligas al mismo tiempo.
De acuerdo a la consultora PitchBook, el 36% de los equipos de las principales ligas europeas de futbol ya tiene participación de fondos privados, al tiempo que el deporte estadounidense vio apenas esta semana la mayor venta en la historia, luego de que el fondo Thrive Capital adquiriera a los Lakers por 12,500 millones de dólares.
Los actores principales
Arctos Sports Partners es el fondo con mayor número de inversiones activas en deporte, 25 según PitchBook, con $9,800 millones bajo administración y sede en Dallas. Se especializa en participaciones minoritarias simultáneas en la NBA, MLB, NHL, MLS y en la escudería de F1 de Aston Martin.
Ares Management, con $545,900 millones en activos totales, es uno de los grandes gestores con presencia deportiva. No compra equipos directamente sino que provee financiamiento estructurado a propietarios que necesitan liquidez. Ha intervenido en el Atlético de Madrid, el Chelsea y la MLS.
Apollo Global Management creó un fondo deportivo específico, Apollo Sports Capital, con un presupuesto de 5,000 millones de dólares. Su inversión más importante hasta ahora es el 55% del Atlético de Madrid, con una valoración del club de 2,500 millones de euros. Apenas ocho meses después de cerrar la operación, ya hay reportes de que podría vender si llega una oferta suficientemente atractiva.
CVC Capital Partners, con sede en Luxemburgo, es el pionero histórico. Compró y vendió la Fórmula 1 a Liberty Media en 2017. Hoy tiene inversiones en LaLiga, la Ligue 1 francesa, el Six Nations de rugby y la WTA.
RedBird Capital Partners combina capital y operaciones mediáticas: es dueño del AC Milan, coinversor en Fenway Sports Group (dueño del Liverpool) y socio de la escudería Alpine en F1.
Oaktree Capital Management controla el Inter de Milán tras ejecutar la garantía del préstamo que la familia Zhang no pudo pagar.
Clearlake Capital, junto a Todd Boehly, compró el Chelsea por 5,350 millones de dólares en 2022.
Los que llegaron del mundo tech
Además hay una categoría emergente de fondos que se enfocan más en sectores tecnológicos y ahora están dando el salto al deporte, como es el caso de Thrive Capital, el comprador de los Lakers. Uno de los socios de Thrive, Josh Kushner, quien estaba detrás del plan de Gianni Infantino para vender parte de la Copa del Mundo y pertenece a la familia política de Donald Trump, ya tenía participaciones en el Miami Heat y los Grizzlies de Memphis.
Otro es SoftBank, un gigante japonés de inversión tecnológica que ha invertido en Fanatics, la plataforma de merchandising y apuestas deportivas.
Los fondos soberanos: otra categoría
Los fondos soberanos del Golfo Pérsico juegan en una liga diferente, ya que no son fondos privados sino vehículos estatales con objetivos que van más allá del retorno financiero: proyección de poder político y diversificación económica.
Los cinco grandes son el PIF de Arabia Saudita, QIA de Qatar, ADIA, Mubadala y ADQ de los Emiratos Árabes, que gestionan colectivamente más de 3.5 billones de dólares en activos y en 2025 invirtieron $119,000 millones.
El PIF de Arabia Saudita compró el Newcastle United en 2021 y controla directamente cuatro clubes de la Saudi Pro League: Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr y Al-Hilal, además de haber invertido en el LIV Golf, la WTA, la ATP y la Fórmula 1, por ejemplo. Qatar Sports Investment, subsidiaria del QIA, es dueña del PSG desde 2011.
Los límites por liga
Cada liga tiene sus propias reglas. La NBA permite hasta el 20% de inversión de fondos privados por equipo en hasta cinco franquicias simultáneas. La NFL, la más conservadora, abrió la puerta en 2024, con un máximo 10% por equipo, solo participaciones sin derecho a voto y posición mínima de seis años.
Por su parte, MLB permite hasta el 30% sin límite de equipos por fondo, mientras la MLS y la NWSL permiten hasta el 30% con un mínimo de $20 millones. En el futbol europeo no existe reglamento unificado, lo que facilita participaciones mayoritarias como las de Apollo en el Atlético o Oaktree en el Inter.