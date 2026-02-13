Cuando Chivas es líder, el Clásico no se pierde
Las Chivas sonríen de cara al Clásico Nacional ante el América: Las cinco veces que han llegado como lideresas en la historia de los torneos cortos (desde 1996) no han perdido y acumulan una marca de tres victorias y dos empates.
Este Clausura 2026 marcará la sexta ocasión que el Guadalajara llegue en los más alto de la clasificación al partido que enfrenta a los dos clubes con más afición en el futbol mexicano.
Lo hace por primera vez con paso perfecto, con cinco victorias en el mismo número de partidos y como el dominador absoluto del campeonato, ante unas Águilas que han sufrido en el arranque, al marchar en el octavo lugar con dos triunfos, dos empates y una derrota.
También, las Chivas son el mejor ataque con 10 goles convertidos, mientras que el América ha sufrido en la producción de dianas, marcó sus primeras anotaciones hasta la cuarta jornada y apenas suma tres en cinco encuentros.
En cuanto a refuerzos, el cuadro rojiblanco fue el segundo que más invirtió en la Liga MX, con 8 millones de dólares, mientras que el América apenas desembolsó dos millones ya que tres de sus cuatro principales refuerzos llegaron a préstamo. Por un lado hubo abundancia, por otro, austeridad.
De los cuatro fichajes del Rebaño, tres llegaron antes de arrancar el campeonato y solo uno, Jonathan Pérez, se cerró el último día del mercado de fichajes, el lunes pasado.
Brian Gutiérrez, de los recién llegados, ya es un infaltable en el esquema de Gabriel Milito, con una influencia en el sistema que lo catapultó a debutar con la selección mexicana en enero.
El Guadalajara se ordena y domina los partidos, ha entendido el estilo de juego de Milito, que se caracteriza por dominar la posesión del balón, realizar pases cortos a ras de pasto y una presión alta para recuperar balones cuando los pierde.
Es el equipo que más pases acertados lleva en todo el campeonato, con 2,265 (el 88 por ciento de los intentados) y el tercero que más remata a puerta, con 28 disparos, a cuatro del líder Cruz Azul.
Un futbol rápido y dinámico, gracias a su poderos mediocampo comandado por Omar Govea, José Castillo y el capitán Luis Romo.
Sin embargo, sus cinco victorias no han sido ante cuadros que suelen protagonizar el campeonato: Pachuca, FC Juárez, Querétaro, San Luis y el colero Mazatlán FC fueron sus primeros rivales, conjuntos que están fuera de la zona de Liguilla.
Las Águilas serán su primera gran prueba. El conjunto de Coapa pasa por un período de renovación, luego de ser el mejor club en la Liga MX entre el Apertura 2023 y el Clausura 2025, torneos en los que clasificó a las cuatro finales y ganó tres títulos en fila.
En este Clausura 2026, sufrieron las salidas de elementos clave en el esquema del entrenador brasileño André Jardine, el mediocampista español Álvaro Fidalgo, uno de los motores ofensivos, y del extremo francés Allan Saint-Maximin, el segundo fichaje más caro en la historia de la institución.
Sus reemplazos apenas llegaron: el primero, Raphael Veiga, vive apenas su segunda semana en el equipo, y Vinícius Lima arribó al país el lunes, justo el día del cierre de transferencias.
Junto con Lima, el último día de fichajes cerraron a Thiago Espinosa, un lateral uruguayo de 21 años, todos llegaron cedidos, a diferencia de las firmas del Guadalajara, que fueron compras.
El pasado también le beneficia a las Chivas
No solo el tiempo actual le es positivo a las Chivas, sino el pasado, al mantenerse invicto las cinco veces que ha llegado como líder al clásico.
La primera vez fue en el Invierno de 2001, cuando dirigidos por el campeón del mundo argentino Oscar Ruggeri empataron 1-1 ante el América en la Jornada 14 e impusieron su mejor marca de partidos invictos en torneos cortos, 14; sin embargo, este buen arranque no duró hasta el final de la fase regular, en la que terminaron séptimos, y fueron eliminados en la primer ronda de la Liguilla, en los cuartos de final por el Toluca.
La anterior ocasión fue el Clausura 2008. Comandados por el estratega Efraín Flores chocaron otra vez en la fecha 14 y obtuvieron su primera victoria, de 3-2, que los enfiló a ser primeros en la tabla, pero volvieron ser eliminados en cuartos, ahora por el Monterrey.
El Bicentario 2010 fue la tercera ocasión, un certamen marcado por el campeonato de goleo de Javier “Chicharito” Hernández, y en el que el Guadalajara, entrenado por José Luis “Güero” Real, logró su mejor racha de victorias, ocho en fila.
El encuentro fue en la decimotercera jornada, en el que no participó Hernández, quien ya tenía las maletas hechas rumbo al Manchester United. Fue una victoria más, ahora de 1-0. Los tres puntos ayudaron al equipo a terminar segundo, pero volvieron a caer en cuartos, el verdugo fue el Morelia.
El siguiente certamen, el Apertura 2011, Fernando Quirarte era el timonel, quien sustituyó a mitad del campeonato al “Güero” Real. El duelo fue otra vez en la jornada 14 y significó la hasta entonces última victoria del Guadalajara enfrentando al América como líder, esa vez fue de 3-1. A pesar de que el semestre lo acabaron en el primer lugar, volvieron a caer en la primera ronda de la Liguilla.
Cuatro años después, en el Clausura 2015, fue la última vez que las Chivas llegaron en primer lugar al Clásico. Fue un torneo de redención, de la mano del estratega José Manuel “Chepo” de la Torre.
El encuentro fue en la Jornada 15, cuando el cuadro ya había salido de la zona de descenso en la que comenzaron el campeonato, pero no lograron vencer al odiado rival, con el que igualaron 1-1. Al final, Chivas fue quinto y fue la vez que más lejos llegó en estos cinco duelos, semifinales, en la que perdieron ante Santos, que fue el campeón.
Milito confía no solo en mantener el invicto de las Chivas cuando llegan primeras a un Clásico Nacional, sin usarlo de empuje para vencer la barrera de semis y darle al Guadalajara su primer título de liga desde 2017.