Del 19 de noviembre al 13 de diciembre, México encenderá de nuevo su ilusión en el futbol juvenil con el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Tras coronarse campeón en 2005 y 2011, la escuadra nacional buscará en tierras asiáticas alzar su tercer título en la categoría que más glorias le ha dejado.

A continuación, conoce todos los pormenores de su participación, desde su calendario de partidos y su debut, hasta las estrellas a seguir y los rivales que tendrá enfrente en primera ronda.

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El calendario de México en el Mundial Sub-17

México comenzará su actividad en el Grupo K del torneo, donde compartirá sector con Rumanía, Camerún y Venezuela, a los cuales enfrentará de la siguiente manera:

México vs. Rumania: Sábado 21 de noviembre a las 9:00 a. m.

México vs. Camerún: Martes 24 de noviembre a las 7:30 a. m.

Venezuela vs. México: Viernes 27 de noviembre a las 10:00 a. m.

De acuerdo con el formato del torneo, los dos primeros lugares de cada sector avanzarán de manera directa a los dieciseisavos de final. En caso de finalizar en el tercer puesto, el equipo nacional deberá esperar a los resultados de los otros grupos para definir si ingresa al certamen como uno de los ocho mejores terceros lugares que accederán a las fases de eliminación directa. Las rondas finales se jugarán en las siguientes fechas

Fase de grupos: Del 19 al 27 de noviembre

Dieciseisavos de final: 30 de noviembre y 1 de diciembre

Octavos de final: 3 y 4 de diciembre

Cuartos de final: 7 de diciembre

Semifinales: 10 de diciembre

Final y tercer lugar: 13 de diciembre

Los rivales de grupo de México

Rumanía : Acudirá por primera vez a un Mundial Sub-17 tras finalizar como segundo lugar del Grupo A2 en el clasificatorio europeo, instancia en la que dejó fuera a escuadras como Islandia y Portugal, quedó solo por debajo de Italia.

: Acudirá por primera vez a un Mundial Sub-17 tras finalizar como segundo lugar del Grupo A2 en el clasificatorio europeo, instancia en la que dejó fuera a escuadras como Islandia y Portugal, quedó solo por debajo de Italia. Camerún : Accedió a la justa mundialista tras alcanzar los cuartos de final del Campeonato Sub-17 de la CAF. En sus dos únicas participaciones previas (2003 y 2019) se despidió en la fase de grupos.

: Accedió a la justa mundialista tras alcanzar los cuartos de final del Campeonato Sub-17 de la CAF. En sus dos únicas participaciones previas (2003 y 2019) se despidió en la fase de grupos. Venezuela: Se ganó el séptimo y último cupo de la Conmebol tras derrotar a Bolivia en una eliminatoria directa. De sus tres participaciones anteriores, su mejor actuación fue en 2023, cuando llegó a octavos de final.

En cuanto a México, ganó su boleto al mundial tras finalizar primero del Grupo A en el Clasificatorio de Concacaf. Será la ocasión número 17 en la que dispute el torneo y la novena de forma consecutiva. Fue campeón en 2005 y 2011, subcampeón en 2013 y 2019. En su última participación en 2025 llegó a octavos de final.

El hijo de una leyenda y una joya europea en el Tricolor

En cuanto al equipo nacional, presenta una plantilla de 21 jugadores y será comandada por Jürgen Castañeda.

Entre sus convocados destaca el nombre de José Corona, uno de los tres guardametas del combinado e hijo de la leyenda Jesús Corona, portero que ganó el oro olímpico en Londres 2012, excapitán de Cruz Azul y quien, hace 19 años, también disputó el Mundial Sub-17 en Egipto 1997.

Otra de las figuras a seguir es Saulo Tejeda, extremo derecho que, pese a su corta edad, ya milita en Europa con las fuerzas básicas del Dinamo Zagreb. Junto a él, en el ataque estará el centro delantero Da’vian Kimbrough, canterano del FC Dallas; ambos reclutados como parte del plan de scouteo internacional del director de selecciones menores, Andrés Lillini.

La convocatoria de México:

Porteros : José Corona (Tijuana), Marcelo Ávalos (San José Earthquakes) y Johan Cuenca (Tigres).

: José Corona (Tijuana), Marcelo Ávalos (San José Earthquakes) y Johan Cuenca (Tigres). Defensas : Adonaí Valdez (América), André Godínez (Chivas), Gerson Gutiérrez (Chivas), Alan Hernández (León), Dylan Martínez (Necaxa) y Álvaro Velázquez (Rayados).

: Adonaí Valdez (América), André Godínez (Chivas), Gerson Gutiérrez (Chivas), Alan Hernández (León), Dylan Martínez (Necaxa) y Álvaro Velázquez (Rayados). Mediocampistas : Miguel de Jesús Rivera (América), Ángel Reyes (San Luis), Jesús Orduño (Tijuana), Jonathan de la Fuente (Colorado Rapids), Saulo Tejeda (Dinamo Zagreb), Juan Carlos Martínez Jr. (Querétaro), Santiago Cisneros (León) y Edy Lugo (Rayados).

: Miguel de Jesús Rivera (América), Ángel Reyes (San Luis), Jesús Orduño (Tijuana), Jonathan de la Fuente (Colorado Rapids), Saulo Tejeda (Dinamo Zagreb), Juan Carlos Martínez Jr. (Querétaro), Santiago Cisneros (León) y Edy Lugo (Rayados). Delanteros: Da’vian Jaleel Kimbrough (Dallas), Matthew Arana (Houston Dynamo), Adán Sánchez (Rayados) y Fernando Ruiz (Toluca).