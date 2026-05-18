Curazao anuncia su lista para el Mundial 2026: Dick Advocaat lidera el sueño histórico de la isla
Curazao ya tiene definidos a los 26 futbolistas que disputarán el primer Mundial de su historia. La selección caribeña hizo oficial su convocatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde debutará el próximo 14 de junio frente a Alemania en Houston.
La lista fue presentada por Dick Advocaat, quien regresó al banquillo apenas dos meses después de haber dejado el cargo y que, a sus 78 años, se convertirá en el entrenador más veterano en dirigir en una Copa del Mundo.
“Lo más importante es que hemos ganado exposición con la clasificación de la isla. Eso es fantástico”, aseguró el técnico neerlandés durante la conferencia de prensa en la que se reveló el plantel.
Curazao apostó por una convocatoria prácticamente sin sorpresas y con una fuerte presencia de futbolistas nacidos o formados en Países Bajos. Nombres como Tahith Chong, Kenji Gorré, Leandro Bacuna o Jürgen Locadia encabezan una generación que permitió a la isla clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.
“No vamos como favoritos. Creo que eso es claro para todos, pero vamos a vender nuestro pellejo lo más caro posible”, advirtió Advocaat.
La Federación de Futbol de Curazao también convirtió el anuncio de la convocatoria en parte del relato que ha acompañado a varias selecciones rumbo al Mundial 2026: el componente audiovisual y cultural.
El video oficial de la lista contó con la participación del cantante Jeon, intérprete del tema oficial del combinado nacional para esta Copa del Mundo. En el clip, un niño interrumpe una sesión de grabación para entregarle un sobre con los nombres de los convocados. Después, el cantante anuncia a los futbolistas cantando sus apellidos en papiamento, mientras aparecen imágenes del equipo y de los aficionados celebrando la histórica clasificación.
“No es solo el anuncio del plantel, es toda una vibra”, publicó la federación junto al video.
La convocatoria refleja también el perfil multicultural de Curazao. La mayoría de sus futbolistas compite en ligas europeas, principalmente en Países Bajos, y varios de ellos tuvieron procesos en selecciones juveniles neerlandesas antes de representar a la isla caribeña.
En la portería destaca la experiencia de Eloy Room, mientras que en defensa aparecen jugadores con recorrido europeo como Joshua Brenet y Armando Obispo.
El mediocampo estará liderado por los hermanos Bacuna, referentes históricos del equipo nacional, mientras que en ataque sobresalen perfiles veloces y desequilibrantes como Chong, Hansen, Kastaneer y Gorré.
Curazao compartirá el Grupo E junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, en uno de los sectores más exigentes del torneo.
Para una isla de poco más de 150 mil habitantes, la clasificación ya modificó la dimensión internacional del país. Ahora, el reto será competir en el escenario más grande del futbol mundial.