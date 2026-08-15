Cuti Romero llega al Atlético de Madrid para reforzar la defensa de Simeone
El Atlético de Madrid encontró en Cristian ‘Cuti’ Romero una nueva pieza para reconstruir su defensa. El club rojiblanco anunció este sábado el fichaje del central argentino, procedente del Tottenham, con contrato hasta el 30 de junio de 2031.
La operación no fue detallada oficialmente, pero distintos reportes sitúan el traspaso alrededor de los 40 millones de euros, incluidos variables. Romero se convierte así en el cuarto refuerzo del Atlético durante el verano, después de Alejandro Grimaldo, Kang-in Lee y Morten Hjulmand.
A sus 28 años, el argentino llega a Madrid después de cinco temporadas en la Premier League y apenas unas semanas después de disputar con Argentina la final del Mundial 2026, perdida ante España el 19 de julio.
Su incorporación también reúne dos perfiles que parecen hechos para encontrarse. Romero es un central agresivo en la anticipación, intenso en los duelos y acostumbrado a defender lejos de su portería, mientras Diego Simeone ha construido buena parte de su carrera alrededor de equipos competitivos y defensivamente exigentes.
El propio Atlético destacó al anunciarlo que se trata de un defensor “muy físico, rápido en la anticipación y expeditivo en el corte”, además de resaltar su jerarquía y liderazgo.
De capitán del Tottenham al Atlético
Romero deja Londres después de 156 partidos y 13 goles con el Tottenham en todas las competiciones. Llegó inicialmente cedido por el Atalanta en 2021 antes de que los Spurs hicieran permanente su contratación.
Su etapa tuvo uno de sus momentos más importantes en la temporada 2024-25, cuando ayudó al Tottenham a conquistar la Europa League, el primer gran título del club desde 2008. Su rendimiento durante aquella campaña continental le permitió además ser elegido Jugador de la Temporada del torneo por la UEFA.
Con el paso de los años también adquirió peso dentro del vestidor hasta convertirse en capitán. Esa jerarquía es parte de lo que ahora incorpora el Atlético a una línea defensiva que Simeone pretende volver a convertir en uno de los pilares del equipo.
Su paso por Inglaterra, sin embargo, tampoco estuvo exento de problemas. Su estilo agresivo le costó suspensiones y la temporada pasada recibió críticas después de viajar a Argentina antes del último partido liguero del Tottenham, cuando el equipo todavía peleaba por asegurar su permanencia en la Premier League.
Romero hizo referencia precisamente a esas dificultades en su mensaje de despedida.
“El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, por encima de todo, el cariño que recibí durante estos cinco años”, escribió el viernes.
También aseguró marcharse con “enorme orgullo” por lo vivido con el Tottenham y cerró su mensaje identificándose para siempre con el club londinense.
Un campeón mundial para Simeone
Romero también llega al Atlético con una trayectoria consolidada en la Selección Argentina. Debutó con la Albiceleste en 2021 y formó parte del equipo que conquistó el Mundial de Qatar 2022.
Cuatro años después volvió a ser protagonista durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Argentina alcanzó nuevamente la final, aunque esta vez perdió frente a España.
El central suma 58 partidos y cuatro goles con la selección, según los datos difundidos tras su llegada al Atlético.
En Madrid encontrará además un vestidor con presencia argentina. Compartirá equipo con Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, tres futbolistas con los que puede facilitar su adaptación al futbol español.
Su fichaje tampoco es una apuesta repentina. El Atlético ya había intentado incorporar al defensor anteriormente, pero las exigencias económicas del Tottenham habían impedido completar la operación. Esta vez, con un precio cercano a los 40 millones de euros, el club consiguió finalmente cerrar una de las piezas que llevaba tiempo buscando para su defensa.
Después de pasar por el Genoa, la Juventus, el Atalanta y el Tottenham, Romero tendrá ahora su primera experiencia en LaLiga. Lo hará bajo las órdenes de un Simeone que suma a su plantilla un central campeón del mundo, capitán en Inglaterra y acostumbrado a competir con una intensidad que difícilmente resulta ajena al Atlético.