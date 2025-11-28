DAZN y Movistar Plus+ renuevan derechos de LaLiga por 6.135 millones de euros hasta 2032

📊 LALIGA superará los 6.135M€ en ingresos audiovisuales domésticos en el ciclo 2027/28–2031/32, un 9% más que el periodo anterior.



📺 Telefónica y DAZN renovarán con 5 partidos por jornada consolidándose como socios estratégicos.



💼 Crecimiento en todas las categorías: