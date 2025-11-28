DAZN y Movistar Plus+ renuevan derechos de LaLiga por 6.135 millones de euros hasta 2032
La cadena DAZN y Telefónica, propietaria de Movistar Plus+, renovaron sus derechos de transmisión para LaLiga por cinco temporadas, de 2027 a 2032, en un acuerdo valorado en 6.135 millones de euros (unos 7.100 millones de dólares). El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó la operación.
“Telefónica y DAZN renovarán con cinco partidos por jornada, consolidándose como socios estratégicos”, celebró Tebas en X. Según añadió, LaLiga superará los 6.135 millones de euros en ingresos audiovisuales domésticos durante el ciclo 2027/28–2031/32, lo que representa un incremento del 9% respecto al periodo anterior.
Los derechos televisivos continúan como uno de los pilares económicos del futbol profesional. Para muchos clubes españoles y europeos, estos ingresos resultan esenciales para sostener sus presupuestos y competir en el mercado internacional.
Tebas destacó la importancia del acuerdo en un contexto de incertidumbre para otras ligas: “En un momento en el que muchas ligas están perdiendo valor, que LaLiga siga creciendo y alcance máximos históricos es especialmente relevante”. También afirmó que el resultado refleja “la solidez” del producto y la confianza de los operadores.
DAZN y Movistar Plus+ ya comparten la emisión de los diez partidos de LaLiga cada fin de semana. El actual ciclo de derechos concluye en 2027, tras lo cual entrará en vigor este nuevo contrato que garantiza estabilidad audiovisual para el campeonato español durante un lustro más.