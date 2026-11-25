Antonio “El Turco” Mohamed anunció que esta será su última campaña con Toluca a solo unas horas de disputar los cuartos de final ante Atlas. Sin embargo, no es la primera vez que el estratega argentino confirma su salida de un club en plena Liguilla.

En el Apertura 2014, cuando Mohamed dirigía al América e incluso tenía al equipo en la pelea por el título, a su alrededor se vivía un entorno de tensiones. Una ruptura con la directiva encabezada entonces por Ricardo Peláez, los rumores sobre negociaciones con Gustavo Matosas y las especulaciones de un roce entre “El Turco” y Paul Aguilar hacían del banquillo azulcrema una zona caliente.

Aun así, los capitalinos superaron ronda tras ronda. Tras ser líderes de la fase regular, eliminaron a Pumas en cuartos de final con global 1-1 y por posición en la tabla, derrotaron 3-0 a Monterrey en semifinales y llegaron a la final ante Tigres.

Mohamed se despidió con dignidad y un trofeo en sus manos

Fue justo un día antes del duelo por el título celebrado el 14 de diciembre que Mohamed habló al respecto. En una entrevista para ESPN declaró: “Mi futuro está muy claro, ya lo dije, mañana es mi último partido, me despido de la gente”, confirmando así que dejaba la institución.

La declaración desató especulaciones sobre si las rencillas pesarían en la final. Sin embargo, pese a caer 1-0 en la ida, una goleada 3-0 en la vuelta le dio al América su 12va estrella de Liga MX. Y aunque al torneo siguiente ya no siguió, reemplazado por Matosas, Mohamed se fue con la frente en alto, entregando el campeonato antes de marcharse entre la ruptura.

Una situación distinta con Toluca, pero que buscará terminar con un título

Con su salida de Toluca, más allá de la sorpresa, el contexto es distinto. Según informó el club, sin polémica de por medio como ocurrió con las Águilas, aquí se trató de un “común acuerdo”.

Esta vez, sin tensiones, “El Turco” buscará coronarse en dos torneos para cerrar su ciclo como Diablo, la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental, en esta última donde arrancará su participación el 9 de diciembre.

Un entrenador de procesos cortos

Así mismo, su salida reafirma su perfil como un técnico de ciclos breves. Desde que inició en los banquillos en 2003, suele dejar a sus equipos en menos de dos años, e incluso antes del primer año. Solo en su primera etapa con Monterrey logró un proceso largo de más de tres años, además de un segundo paso más corto. Con Toluca, tras el bicampeonato y consagrarse como el técnico más ganador en la historia del club con 6 títulos, parecía encaminarse a una etapa prolongada de estabilidad, pero una vez más no habrá completado ni los dos años

* Zacatepec (2003): 6 meses

* Leones de Morelos (2004): 1 mes y 22 días

* Morelia (2004): 4 meses y 6 días

* Chiapas (2005): 1 mes y 18 días

* Huracán (2006-2007): 10 meses y 23 días

* Veracruz (2007-2008): 3 meses y 17 días

* Colón (2008-2010): 2 años, 5 meses y 28 días

* Independiente (2010-2011): 10 meses y 30 días

* Tijuana (2011-2013): 1 año, 8 meses y 11 días

* Huracán (2013): 3 meses y 27 días

* América (2014): 1 año

* Monterrey (2015-2018): 3 años, 2 meses y 21 días

* Celta de Vigo (2018): 4 meses y 11 días

* Huracán (2019): 3 meses y 22 días

* Monterrey (2019-2020): 1 año, 1 mes y 11 días

* Atlético Mineiro (2022): 6 meses y 9 días

* Pumas (2023): 8 meses y 15 días

* Toluca (2024-actualidad): 1 año, 11 meses y 9 días