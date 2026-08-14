De aprender de Países Bajos a dirigirla: el nuevo poder de los técnicos españoles
Países Bajos pasó 48 años sin entregar su selección a un entrenador extranjero. El primero desde el austriaco Ernst Happel, subcampeón mundial en 1978, será Xavi Hernández, quien firmó hasta el Mundial de 2030 y sustituirá a Ronald Koeman.
La elección tiene un giro histórico. Xavi creció futbolísticamente en un Barcelona transformado por las ideas de Johan Cruyff, debutó con Louis van Gaal y también fue dirigido por Frank Rijkaard. Después ganó con la Selección española la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012.
Su llegada a los Países Bajos coincide ahora con otro ciclo exitoso de España, campeona de la Nations League 2023 y del Mundial 2026, además de finalista de la Euro 2024.
De Países Bajos a España y de regreso
El propio Xavi reconoció esa conexión al aceptar el cargo: “Se podría decir que soy, en cierto modo, un hijo del futbol neerlandés”. La KNVB explicó que lo eligió porque su visión coincide con la que pretende recuperar en la Oranje: iniciativa, dominio del partido y futbol atractivo.
El recorrido de esas ideas ahora funciona también en sentido contrario. España no sólo produjo una de las generaciones de futbolistas más exitosas de la historia, sino que sus entrenadores ocupan ahora algunos de los principales banquillos fuera de LaLiga.
En la temporada 2025-26, cuatro de los seis técnicos que disputaron las tres finales masculinas de clubes de la UEFA fueron españoles. Luis Enrique y Mikel Arteta se enfrentaron por la Champions, Unai Emery llevó al Aston Villa a la final de la Europa League e Iñigo Pérez hizo lo mismo con el Rayo Vallecano en la Conference League. Luis Enrique y Emery fueron campeones.
La expansión continúa en la Premier League. En la temporada 2026-27, cinco de sus 20 entrenadores son españoles: 25 por cienrto. Arteta dirige al Arsenal, Emery, al Aston Villa; Xabi Alonso, al Chelsea; Álvaro Arbeloa, al Fulham, y Andoni Iraola, al Liverpool.
Una de cada tres Champions desde 2009
La Champions muestra que el fenómeno no se limita a esta temporada. Desde el inicio de su primer gran ciclo exitoso en el que España ganó la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012, seis de las 18 Champions disputadas entre 2009 y 2026 fueron ganadas por entrenadores españoles: una de cada tres. Pep Guardiola consiguió tres y Luis Enrique otras tres.
El acumulado histórico coloca a España en la cima: sus entrenadores suman 13 Copas de Europa o Champions, empatados con los italianos como las dos nacionalidades de estrategas más ganadoras del torneo.
Por años, el éxito internacional de los técnicos españoles estuvo concentrado en pocos nombres, principalmente Guardiola y Luis Enrique. La generación que llegó después llevó esa presencia a más clubes y ligas.
Antes de enfrentarse a Arteta en la final de 2026, Luis Enrique señaló que el técnico del Arsenal “empezó claramente con la ideología de Pep Guardiola, basada en el futbol de posesión”, pero destacó cómo construyó un equipo con personalidad propia.
La Euro 2008 tampoco creó al entrenador español: Rafa Benítez ganó la Champions con el Liverpool en 2005, pero lo que vino después fue una presencia mucho más amplia fuera de España.
Xavi, Xabi Alonso y Arbeloa pasaron de aquella selección campeona a dirigir en el extranjero; Arteta, Emery e Iraola siguieron caminos distintos hasta alcanzar algunos de los principales banquillos europeos.
Cuarenta y ocho años después de Happel, Países Bajos volvió a buscar un seleccionador fuera de sus fronteras. Esta vez lo encontró en el país que convirtió parte de la influencia neerlandesa en una generación propia de entrenadores.