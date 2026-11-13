De Europa a Sudamérica: 15 futbolistas de Liga MX convocados a selecciones internacionales

La Liga MX no solo nutre a la Selección Mexicana, sino que también exporta talento a los representativos de otras partes del mundo. Como muestra está esta Fecha FIFA de noviembre, en la que 15 futbolistas extranjeros que militan en el balompié mexicano fueron llamados para vestir la camiseta de nueve combinados nacionales de tres confederaciones distintas.

Entre los casos más destacados está el de Hugo Cuypers, delantero de Bélgica que llegó para este Apertura 2026 al Monterrey proveniente del Chicago Fire de la MLS. En cuestión de una campaña, el futbolista de 29 años suma 6 goles para colocarse como el segundo máximo anotador de los regiomontanos solo por detrás de Lucas Ocampos, rendimiento que le valió su llamado con los “Red Devils” para disputar la Nations League de la UEFA.

Este jueves enfrentó a Turquía y jugó 11 minutos, al ingresar al minuto 79 en lugar de Jérémy Doku, jugador del Manchester City, mientras que el segundo compromiso de su selección en esta Fecha FIFA será el domingo en Bruselas nada menos que contra Italia.

As brilliant as always. See you on Sunday! 🫶 pic.twitter.com/jhZTKhYGtE — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 13, 2026

Colombia y Panamá, las selecciones que más miran hacia México

Otras dos naciones que destacaron por encontrar en el futbol mexicano una base para llenar sus listas fueron Colombia y Panamá, ambos con tres representantes cada uno.

Por el equipo sudamericano sobresalen Camilo Vargas, del Atlas, quien fuera su arquero titular en el pasado Mundial, además de Daniel Arcila del León y Óscar Perea del América, dos jóvenes que buscan ganarse un lugar en el proyecto del entrenador Néstor Lorenzo.

En cuanto al cuadro centroamericano, encuentra en el mediocampista de Pumas, Adalberto “Coco” Carrasquilla, a su principal figura en la Liga MX. Asimismo, el combinado canalero llamó a José Luis Rodríguez de los Bravos de Juárez e Ismael Díaz del León.

Pumas y León, los equipos que más aportan a selecciones extranjeras

En cuanto a los clubes que más seleccionados prestaron a otros países aparecen dos instituciones felinas en lo más alto. Pumas, por un lado, prestó a Carrasquilla con Panamá, Pedro Vite con Ecuador y Robert Morales con Paraguay. Por su parte, el León también cedió a tres elementos de su plantilla, el mediocampista chileno Rodrigo Echeverría, el atacante colombiano Daniel Arcila y el delantero panameño Ismael Díaz.

Un peldaño más abajo aparece el Puebla, con dos representantes internacionales: el defensor costarricense Juan Pablo Vargas y el delantero venezolano Luifer Hernández.

Convocados a selecciones de UEFA

* Bélgica: Hugo Cuypers (Monterrey).

Convocados a selecciones de Conmebol

* Chile: Rodrigo Echeverría (León).

* Colombia: Camilo Vargas (Atlas), Daniel Arcila (León) y Óscar Perea (América).

* Ecuador: Jackson Porozo (Tijuana) y Pedro Vite (Pumas).

* Paraguay: Robert Morales (Pumas).

* Uruguay: Rodrigo Aguirre (Tigres) y Federico Viñas (Toluca).

* Venezuela: Luifer Hernández (Puebla).

Convocados a selecciones de Concacaf

* Costa Rica: Juan Pablo Vargas (Puebla).

* Panamá: Adalberto Carrasquilla (Pumas), José Luis Rodríguez (FC Juárez) e Ismael Díaz (León).