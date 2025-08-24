De Europa al desierto, los fichajes millonarios en Arabia
Kingsley Coman es la nueva joya en el futbol árabe. El delantero francés firmó un contrato por tres años con el Al-Nassr, dejando el Bayern Múnich después de casi una década en el club. El atacante se enlistó con la Saudi Pro League a cambio de 35 millones de euros y con un salario anual superior a los 20 millones netos, según reportes de medios europeos.
El caso de Coman se suma a una larga lista de estrellas que en los últimos años han optado por dejar la gran vitrina del futbol europeo y probar suerte en el desierto, tentados por contratos multimillonarios. La liga saudí ha invertido sumas extraordinarias para atraer talento, aunque su nivel deportivo y el interés en los estadios siguen siendo cuestionados.
A continuación, un repaso de las principales figuras que ya dieron el salto:
Cristiano Ronaldo – Al-Nassr (desde diciembre de 2022)
El portugués fue el primero en abrir la puerta al boom saudí. Su contrato asciende a más de 170 millones de euros al año, una cifra histórica. Ronaldo ha defendido públicamente el proyecto y llegó a ubicar a la Saudi Pro League entre las cinco mejores ligas del mundo.
Enzo Millot – Al-Ahli (desde agosto de 2025)
El mediocampista francés, de apenas 22 años, dejó al Stuttgart por 30 millones de euros. Su decisión sorprendió porque todavía tenía margen para crecer en Europa, pero optó por un salto económico temprano que podría frenar su desarrollo deportivo.
João Félix – Al-Nassr (desde julio de 2025)
El exjugador del Atlético de Madrid y Chelsea firmó en un traspaso de hasta 44 millones de euros. Tras cesiones sin éxito en el Milan y el Barça, busca un nuevo inicio en Arabia Saudita.
Theo Hernández – Al-Hilal (desde julio de 2025)
El lateral izquierdo francés salió del Milan por 25 millones de euros. Con 27 años estaba en plenitud, por lo que su fichaje sorprendió, más aún porque clubes como Bayern y PSG habían mostrado interés.
Darwin Núñez – Al-Hilal (desde agosto de 2025)
Tras una etapa irregular en el Liverpool, el uruguayo fichó por 53 millones de euros. Reconoció que eligió Arabia de manera consciente y se convirtió en uno de los delanteros mejor pagados del mundo.
João Cancelo – Al-Hilal (desde agosto de 2024)
El portugués dejó al Manchester City después de diferencias con Pep Guardiola. Firmó hasta 2027 con un salario de 14,5 millones de euros por año, consolidándose en uno de los equipos más poderosos del país.
Sadio Mané – Al-Nassr (desde 2023)
Tras su breve paso por el Bayern, se unió a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr. Su salida del club alemán estuvo marcada por lesiones y conflictos internos.
Karim Benzema – Al-Ittihad (desde junio de 2023)
El Balón de Oro 2022 dejó al Real Madrid tras 14 años y firmó un contrato de más de 100 millones de euros por temporada. Capitaneó al equipo hacia el título de liga y el doblete, además de ser nombrado mejor jugador de la temporada.
N’Golo Kanté – Al-Ittihad (desde 2023)
El campeón del mundo con Francia llegó después de años brillantes en el Chelsea. Las lesiones lo empujaron a buscar un entorno menos demandante, con un contrato igualmente millonario.
Otras figuras en Arabia Saudita
- Rúben Neves – Wolverhampton → Al-Hilal
- Riyad Mahrez – Manchester City → Al-Ahli
- Roberto Firmino – Liverpool → Al-Ahli
- Kalidou Koulibaly – Chelsea → Al-Hilal
- Édouard Mendy – Chelsea → Al-Ahli
- Aymeric Laporte – Manchester City → Al-Nassr
- Fabinho – Liverpool → Al-Ittihad
