Oussama Idrissi hizo de todo en el Estadio Hidalgo: marcó dos golazos, comandó la remontada del Pachuca sobre Chivas, le dio a los Tuzos la ventaja por 2-1 en la ida de los cuartos de final y hasta se fue expulsado sobre la hora. En una noche cargada de intensidad y polémica en La Bella Airosa, el atacante marroquí fue héroe y villano para dejar la serie abierta rumbo al duelo definitivo en Guadalajara.

​El partido se celebró este jueves en el Estadio Hidalgo, donde a pesar de que el Rebaño iniciaba la serie como visitante, parecía más bien el local, porque ante un aforo lleno, un aproximado del 65 por ciento se trataban de playeras rojiblancas.

Las acciones comenzaron con un gol tempranero por parte de los tapatíos. Al minuto 5, tras un centro de Richard Ledezma por la banda derecha, el cual llevaba peligro, Eduardo Bauermann trató de despejar con una barrida, pero su intención no salió como esperaba y la mandó al fondo para poner, con un autogol, el 0-1 de Chivas.

A pesar del baldazo, Pachuca logró neutralizar a los jaliscienses rápidamente. De hecho, tomó el control de la pelota y buscó a su principal referente y campeón de goleo, Salomón Rondón, que mantuvo entretenida a la defensa rojiblanca todo el tiempo. Además, en un rechace de tiro de esquina, Nicolás Vallejo se animó de larga distancia y pudo ser el empate, de no ser por un desvío defensivo.

Pachuca ya lo dominaba, parecía cuestión de tiempo para que el cuadro Tuzo encontrara el empate. Y así ocurrió, al 35’, un tiro de esquina cerrado y un remate de Eduardo Bauermann pusieron el de la igualdad. No obstante, el festejo se cortó de forma abrupta, ya que el VAR llamó a Fernando “El Curro” Hernández para que revisara la jugada y sancionara una falta previa de Christian Rivera, por lo que nada contó.

🎥 #Resumen | Doblete de Oussama Idrissi en Hidalgo para que Chivas tenga que sufrir en la vuelta para avanzar. 🔥💪🏼#LigaMXenFOX pic.twitter.com/neUwcVDw9H — FOX (@somos_FOX) November 27, 2026

Fricciones e intensidad entre Pachuca y Chivas

​Los hidalguenses siguieron con insistencia, pero también ambos equipos se fueron calentando. Entre faltas, fricciones y hasta reclamos desde las bancas, justo antes del descanso, Idrissi dejó la pierna para trastabillar a un jugador del Rebaño en una jugada sin balón. A pesar de que el árbitro lo amonestó, la acción dio pie a un conato de bronca entre ambos equipos, lo que llevó a las amarillas de Omar Govea por los Rojiblancos y Carlos Moreno por los Tuzos.

La segunda parte volvió con más emociones. Recién arrancando, "Cotorro" González tuvo un mano a mano con el arquero, y aunque buscó un tiro picado, su intento se fue cruzado y se perdió la oportunidad.

Idrissi, de la gloria a la sombra en cuestión de minutos

​Quien no desperdició la ocasión de lucirse fue Idrissi. Después de un pase de Salomón Rondón, el marroquí se cambió de banda a banda y, desde el sector derecho, vio adelantado a Raúl “Tala” Rangel y, con un tiro bombeado, él sí logró mandarlo a las redes para el 1-1 del empate al 48’, un tanto que por un lado generó festejos en las gradas, pero también abucheos por la mayoría del Rebaño.

Tras el tanto, aunque el juego era entretenido, en cuanto al trámite cada vez se cerraba más. Por ello, las dos figuras de Pachuca, Idrissi y Rondón, trataron de sorprender con tiros de media y larga distancia, pero esta vez el "Tala" estuvo atento y en el lugar correcto para realizar dos atajadas providenciales y salvar su arco. En tanto, Chivas otra vez intentó por la zona izquierda con el "Cotorro", quien sacó un remate que terminó en las manos de Moreno.

Parecía que todo estaba decantado para el empate. Sin embargo, al 90+1’, el marroquí quiso convertirse en el MVP del encuentro y, con un disparo potente desde los linderos del área, puso en el ángulo el 2-1 de Pachuca que provocaba la locura en el Huracán. Y por si el caldero no estuviera ya lo suficientemente encendido, todavía generó polémica al realizar un gesto hacia la banca del Rebaño, acto que vio el silbante y que le costó la segunda amarilla y la expulsión, por lo que se perderá el siguiente encuentro, siendo esta la última acción del partido.

De esta manera, los Tuzos se van con ventaja de La Bella Airosa para la vuelta que se celebrará este domingo desde el Estadio Akron. No obstante, a Chivas le basta con un triunfo por un gol para empatar el global y avanzar por mejor posición en la tabla.