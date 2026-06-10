De lo solemne al megaespectáculo, así ha sido la evolución de las inauguraciones del Mundial
La ceremonia de apertura del Mundial de Futbol es uno hito en sí mismo. Uno de los eventos con mayor audiencia en el planeta, un show televisivo masivo que combina tecnología, estrellas de la cultura pop y la diplomacia cultural de un evento que pretende unir a las naciones del mundo a través de
Sin embargo, la espectacularidad actual dista enormemente de la sobriedad y la austeridad con la que el futbol comenzó su historia en la primera mitad del siglo XX, porque para dimensionar el gigantismo de las aperturas contemporáneas, es indispensable mirar al pasado.
En las primeras ediciones del torneo, el concepto de espectáculo artístico no existía.
El primer Mundial de la historia, Uruguay 1930, arrancó el 13 de julio sin ceremonias ni fanfarrias previas; la pelota simplemente comenzó a rodar en dos estadios de Montevideo con partidos disputados de forma simultánea.
No fue sino hasta el 18 de julio, cinco días después del pitido inicial, cuando el flamante Estadio Centenario albergó el protocolo inaugural oficial. El acto consistió únicamente en un sobrio desfile de las trece selecciones portando sus banderas nacionales y un escueto discurso de Jules Rimet, presidente de la FIFA.
El foco absoluto estaba reservado para el futbol en su forma más pura. Era una época donde las crónicas de los partidos tardaban días en cruzar el océano mediante cartas o cables telegráficos.
La desconexión protocolar continuó en los torneos posteriores.
En Italia 1934 y Francia 1938, el formato de eliminación directa obligaba a jugar múltiples partidos de forma simultánea en la jornada de apertura, lo que anulaba la posibilidad de organizar un evento unificado.
De hecho, en Italia 1934, bajo las órdenes del dictador Benito Musolino, las dieciséis selecciones debutaron exactamente a la misma hora en ocho sedes diferentes, para darle prioridad a los desfiles locales de carácter político en cada región.
Tras el largo paréntesis de dieciséis años forzado por la Segunda Guerra Mundial, Brasil 1950 intentó inyectar algo de color en el recién estrenado Estadio Maracaná: se desplegó la banda militar de Río de Janeiro, se escucharon acordes tradicionales de la región y los jugadores de Brasil y México liberaron palomas blancas como símbolo de paz, un protocolo vistoso pero aún firmemente ligado a la etiqueta cívica e institucional.
La verdadera metamorfosis de las inauguraciones comenzó a gestarse con la irrupción de las retransmisiones por televisión.
Suiza 1954 fue el primer torneo transmitido en directo a través de la red de Eurovisión, aunque apenas llegó a unos cinco millones de hogares de ocho países europeos en pantallas de blanco y negro.
Sin embargo, la adaptación física del futbol al lenguaje de la pantalla chica se consolidó en Inglaterra 1966. Por primera vez, los organizadores modificaron la infraestructura de un estadio —el mítico Wembley— pensando en las necesidades del medio televisivo: se diseñaron plataformas elevadas para las cámaras, se instalaron sistemas de iluminación especiales y se amplió el espacio para los comentaristas de televisión, estructurando además la jornada para albergar un único partido inaugural precedido por un desfile militar.
A partir de este momento, el inicio del Mundial se convirtió en un producto de consumo de masas unificado.
El gran salto cromático e internacional ocurrió en México 1970. El Estadio Azteca fue el escenario de la primera transmisión de un partido inaugural de la Copa del Mundo televisada a todo color y vía satélite para múltiples continentes en tiempo real.
Para este hito tecnológico, los organizadores diseñaron un desfile que rompió con el antiguo rigor marcial: soldados mexicanos desfilaron con las banderas de los países afiliados a la FIFA, se presentaron danzas regionales con trajes típicos y una multitudinaria liberación de globos multicolores tiñó el cielo de la capital mexicana.
Durante las siguientes décadas, las ceremonias de apertura empezaron a competir en espectacularidad y recursos estéticos. En Argentina 1978, las tribunas del Estadio Monumental presenciaron la apertura de dieciséis domos gigantes en forma de balones de fútbol de los cuales emergían bailarines folclóricos de cada país clasificado.
Cuatro años más tarde, España 1982 cubrió el césped del Camp Nou con lienzos humanos que formaban palabras gigantes y marionetas de cinco metros que representaban a sus comunidades autónomas.
Para México 1986, la televisión ya dominaba por completo la narrativa; la cadena de televisión Televisa diseñó un show optimizado para la señal internacional con una pirámide teotihuacana digitalizada proyectada en las pantallas domésticas de todo el planeta.
Si bien las ediciones de los años 70 y 80 sentaron las bases visuales, el nacimiento de las inauguraciones verdaderamente espectaculares e integradas en la cultura de masas internacional se produjo a partir de la década de los 90, impulsado de manera definitiva por el boom de la industria del entretenimiento y, posteriormente, por la irrupción de internet y la conectividad digital.
El hito inaugural de este nuevo modelo fue Italia 1990. En el Estadio San Siro de Milán, la FIFA y los organizadores locales decidieron transformar el terreno de juego en una pasarela de moda de alta costura, donde modelos internacionales desfilaron con diseños inspirados en las culturas de las naciones competidoras al compás de Un'estate italiana, la canción de Edoardo Bennato y Gianna Nannini que inauguró la era de las canciones oficiales de mundiales como rotundos éxitos comerciales globales.
Unos años después, Francia 1998 llevó el espectáculo a un nivel artístico superior; desfiles teatrales contemporáneos con comparsas de marionetas gigantes tomaron las calles de París antes de trasladar la acción al Stade de France, donde personajes futuristas con trajes brillantes y pantallas de televisión en lugar de rostros bailaron sobre el césped mientras Ricky Martin desataba un fenómeno de masas global con La Copa de la Vida.
Con el cambio de milenio, las ceremonias de apertura se convirtieron en producciones audiovisuales masivas de carácter cinematográfico. Corea-Japón 2002 inauguró la era de la transmisión en alta definición y de los partidos por streaming a través de portales de internet.
En 2006, la inauguración en el Allianz Arena de Múnich apostó por la nostalgia al reunir en el césped a más de un centenar de campeones del mundo históricos, escoltados por figuras de la moda internacional y del futbol como Pelé, en una tarde que inauguró la era de la interacción en las redes sociales en línea.
La dimensión folclórica alcanzó su máxima expresión en Sudáfrica 2010.
El Estadio Soccer City de Johannesburgo vibró con la participación de más de 1500 artistas en un show que proyectó la herencia africana a millones de espectadores en 215 países, inmortalizado por el himno global Waka Waka de Shakira.
En Brasil 2014, la tecnología LED tomó el centro de la escena con una colosal esfera inteligente tridimensional que se abría en el campo de juego, mientras que Qatar 2022 representó la cumbre de la narrativa cinematográfica y la realidad aumentada, hilvanando un mensaje de inclusión universal conducido por el actor Morgan Freeman y la estrella de K-pop Jungkook ante una audiencia multiplataforma sin precedentes.
Hoy, de cara al histórico arranque de la Copa del Mundo 2026, la tradición de casi un siglo se transforma nuevamente.
En un certamen masivo que expande su formato a 48 selecciones distribuidas en tres países, la FIFA ha diseñado una inédita trilogía de espectáculos individuales de apertura adaptados a la cultura de cada nación anfitriona.
La inauguración en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México —el único en el mundo en recibir tres partidos inaugurales— rinde homenaje al tradicional papel picado de la cultura mexicana en un dinámico show interactivo de 35 minutos de duración exacta que involucrará a los aficionados directamente desde sus asientos.
Aquel humilde desfile de trece banderas sobre la hierba de Montevideo en 1930 ha quedado atrás, en todos los sentidos.