De un programa de TV a la Champions: la insólita historia del DT del Sabah azerbaiyano
El futbol de élite suele ser un ecosistema blindado, dominado por la aristocracia financiera y por figuras destinadas a la grandeza desde la cuna.
Pero de vez en cuando, un intruso derriba la puerta de la historia a base de genialidad y pura supervivencia. En agosto de 2026, el continente europeo fue testigo de una epopeya. El Sabah FK, un club de Azerbaiyán con menos de una década de existencia, logró clasificar por primera vez a la fase de liga de la UEFA Champions League.
El arquitecto absoluto de esta revolución es Valdas Dambrauskas, un estratega lituano de 49 años que, en una sola temporada, aniquiló la dictadura deportiva de 12 años del Qarabağ para conquistar el doblete doméstico.
Tras sobrevivir a cuatro extenuantes rondas previas, el clímax de su obra maestra llegó en un dramático partido ante el Hapoel Be'er Sheva, remontando una eliminatoria casi perdida para imponerse 6-4 en la prórroga. Hoy, Dambrauskas se alista para desafiar a los gigantes de Europa desde los banquillos del torneo más codiciado del mundo.
Sin embargo, para entender la magnitud de este milagro, hay que apartar la mirada de los focos de la élite y observar una historia forjada en la precariedad absoluta.
Nacido en enero de 1977 en Pakruojis, una pequeña ciudad de la entonces Lituania soviética, Valdas creció en un hogar obrero marcado por la escasez; su padre era trabajador de la construcción y su madre, cocinera en un comedor escolar.
La vida lo golpeó con brutalidad a los 11 años, cuando la trágica muerte de su padre lo obligó a integrarse al mundo laboral desde niño para evitar el colapso económico de su familia.
Aunque el futbol era su refugio, sus limitadas aptitudes físicas lo obligaron a retirarse en la tercera división amateur a los 23 años. Resignado temporalmente, se graduó como ingeniero y trabajó en una empresa maderera local para ganarse la vida, aunque en su mente —desde los 12 años— sabía que su destino ineludible era la dirección técnica.
El catalizador que partió su vida en dos ocurrió en 2002 y parece escrito para la gran pantalla. A los 25 años, Dambrauskas logró entrar como concursante a Šeši nuliai – milijonas, la versión lituana del icónico programa ¿Quién quiere ser millonario?.
Bajo la intensa mirada de las cámaras, ganó un premio de 4,000 litas (unos 1,300 dólares), una cifra que en aquel entonces equivalía al salario de todo un año para un trabajador promedio de su país.
En lugar de usar el dinero para salir de deudas o asegurar su comodidad, lo apostó todo al sueño, casi suicida, de dedicarse al futbol. Compró boletos de avión de ida a Londres junto a su pareja para estudiar ciencias del deporte y costear sus licencias de entrenador.
La travesía británica fue un ejercicio implacable de resistencia física y mental.
Tras pagar los vuelos y un alojamiento modesto, el premio solo les permitía subsistir durante un agónico mes. Sin dominar el inglés y sin un solo contacto en la hermética industria del fútbol, el futuro entrenador de la Champions League tuvo que trabajar como niñero, empleado en un jardín de infantes, vendedor en tiendas, pintor de casas y repartidor de periódicos de madrugada para evitar la indigencia y pagar su matrícula en la London Metropolitan University.
Su ascenso no tuvo atajos ni padrinos.
Comenzó en 2007 dirigiendo al Kingsbury London Tigers, un modesto equipo de la novena división aficionada inglesa, al que llevó a firmar la mejor temporada de su historia.
Desde ese barro semiprofesional, Dambrauskas fue construyendo un currículum inquebrantable tras graduarse en 2009.
Regresó a Europa del Este para coronarse campeón en su natal Lituania con el Ekranas y el Žalgiris, levantó copas en Letonia con el RFS, y luego saltó a ligas más hostiles donde conquistó la liga búlgara con el Ludogorets y rompió una traumática sequía de nueve años sin títulos del gigante croata Hajduk Split.
El próximo capítulo de esta epopeya pondrá a prueba su metodología ante la verdadera realeza del continente.
En la inminente fase de liga de la Champions League, Dambrauskas y su modesto Sabah FK se enfrentarán a un calendario que parece sacado de una fantasía: recibirán en Bakú a colosos de la Premier League como el Arsenal y el Manchester United, y viajarán a España para medirse contra el Barcelona en el imponente Camp Nou.
Será la culminación poética de un viaje sin precedentes.