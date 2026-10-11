De referentes a promesas: ¿Quiénes son los hombres de Javier Aguirre con el Valencia?

Desde una exfigura del Liverpool y un exjugador de la Liga MX, hasta promesas internacionales y juveniles formados en la cantera, así se conforma el plantel con el que Javier Aguirre comenzará su aventura con el Valencia.

Después de culminar su tercera participación mundialista al frente del Tricolor, el "Vasco" regresará a los banquillos de clubes este domingo 11 de octubre. Esta vez lo hará marcando su retorno a España para tomar las riendas de un histórico como el Valencia CF, haciendo su debut frente al Racing de Santander en la jornada 8 de LaLiga.

La misión no es sencilla: sacar al conjunto “Che” de la crisis de resultados que lo mantiene en el último lugar de la clasificación con apenas 4 puntos, coqueteando con el descenso. Pero, ¿cuCuáles son los nombres con los que el estratega mexicano deberá levantar el barco?

Un arquero de selección bajo los tres palos

En el arco, el "Vasco" contará con Stole Dimitrievski, guardameta titular de la selección de Macedonia del Norte, quien desde su llegada en 2024 logró afianosarse de la titularidad acumulando más de 40 partidos. En el presente certamen ha saltado al campo en cada una de las siete fechas anteriores, registrando dos vallas invictas y 13 goles concedidos.

Además, en el banquillo de suplentes esperan su oportunidad el juvenil neerlandés, Kayne van Oevelen, y el experimentado portero formado en la casa, Cristian Rivero, quienes buscarán apretar la competencia interna por el puesto.

Liderazgo en zaga con un referente de la cantera

En la zona defensiva, el capitán y lateral izquierdo es un referente absoluto surgido de las fuerzas básicas: José Luis Gayà. En la otra banda, dos incorporaciones del reciente mercado de fichajes, Arnau Martínez y Pablo Maffeo, disputarán palmo a palmo la titularidad por el sector derecho.

Respecto a la zaga central, para el arranque de esta etapa Aguirre alineará como sus principales defensores a otro canterano, el español César Tárrega, junto al espigado central neerlandés Justin De Haas.

Experiencia y calidad de la Premier y Liga MX en la mitad de cancha

En el mediocampo tendrá a un viejo conocido del futbol mexicano. Como volante de contención aparece Guido Rodríguez, mediocampista argentino que en 2016 jugó para los Xolos de Tijuana y que de 2017 a 2020 vistió la camiseta de las Águilas del América antes de dar el salto al Viejo Continente. Acompañándolo en la zona de pivote estará el español Pepelu o el recién llegado internacional maliense Aliou Dieng.

En labores de creación y ataque, Aguirre dispondrá de elementos de gran cartel como el inglés Harvey Elliott, quien llega a préstamo procedente del Liverpool tras coronarse campeón de la Premier League en 2020 y 2025, además del suizo Filip Ugrinic, multicampeón con el Young Boys de su país. De igual forma, en esa zona destaca uno de los talentos a futuro nacido en el propio club como Javi García, de 23 años, formado en la academia “Che”.

Poder ofensivo y variantes en ataque

Respecto al frente de ataque, el estratega mexicano apostará por la potencia física y la contundencia de hombres como el atacante Hugo Duro, referente de área del equipo en las últimas campañas. Por las bandas, tratarán de ganarse su confianza con su habilidad y desequilibrio el veterano Luis Rioja, así como los juveniles internacionales David Otorbi, internacional nigeriano de 18 años, y la joya japonesa Ryunosuke Sato, de 19 años.

Una enfermería con la cual lidiar en su debut

Sin embargo, Javier Aguirre no podrá disponer de entrada con todo el plantel. Las lesiones le han impedido contar en la parte baja con el central José Copete y el lateral derecho Dimitri Foulquier. En tanto, en el ataque, los extremos Arnaut Danjuma, Sergi Canós y Diego López, así como el delantero nigeriano Umar Sadiq, continúan en etapa de recuperación.

De esta manera, a partir de estos nombres y considerando las ausencias en la plantilla, el entrenador mexicano deberá construir su alineación partido a partido para sumar puntos de inmediato y escalar posiciones para salir del fondo y evitar la caída a segunda división.