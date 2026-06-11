De Shakira a Javier Aguirre: 5 datos idénticos entre la inauguración de 2010 y el Mundial 2026
El futbol como fenómeno de masas y constructor de narrativas globales suele regirse por ciclos temporales que a ratos parecen desafiar el azar. La inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el emblemático Estadio Azteca —rebautizado para fines del torneo como Estadio Ciudad de México— será el punto de convergencia con la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, gracias a una serie de coincidencias entre ambos eventos.
El partido inaugural
La similitud más evidente reside en el emparejamiento del partido de apertura. La Selección Mexicana se enfrentará al combinado de Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A, una réplica exacta del duelo que inauguró la cita mundialista en 2010.
Sin embargo, la historia ofrece una perfecta inversión de roles. En aquel año, el país africano actuó como el orgulloso anfitrión que recibía a México en el imponente Soccer City de Johannesburgo, donde firmaron un empate 1-1 con los memorables goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.
En 2026, los denominados Bafana Bafana devuelven la visita en territorio azteca; esta vez asumen el rol de visitantes en el histórico Coloso de Santa Úrsula. Este duelo posee, además, una profunda carga emocional y deportiva para el balompié africano, pues su escuadra no lograba clasificar al torneo desde que organizó el evento. Su prolongada ausencia de 16 años en el máximo escenario internacional concluye, precisamente, contra el mismo adversario ante el cual disputaron su último compromiso inaugural.
La fecha del Mundial
El paralelismo más sorprendente en términos estrictamente temporales es la fecha exacta del arranque de ambos torneos. El Mundial de Sudáfrica 2010 levantó su telón el viernes 11 de junio. De forma idéntica, la Copa del Mundo de 2026 tiene programado su pitazo inicial para el jueves 11 de junio.
Resulta una verdadera anomalía estadística que dos ediciones de la máxima justa futbolística repitan el mismo enfrentamiento de apertura y que, simultáneamente, coincidan de manera exacta en el calendario, separadas por un ciclo perfecto de dieciséis años.
El banquillo de la Selección Mexicana
El puente deportivo más sólido entre ambas épocas se halla en la conformación del cuerpo técnico de la Selección Mexicana. En el Mundial de 2010, Javier Aguirre, el "Vasco", fue el encargado de liderar al equipo nacional en el debut. Tras un periplo internacional y diversos procesos de reestructuración en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Aguirre vuelve a tomar el mando del banquillo tricolor para el inicio de esta nueva gesta.
Por otro lado emerge la figura de Rafael Márquez. En 2010, el zamorano saltó al terreno de juego portando el gafete de capitán y rescató el empate. Para este 2026, el kaiser no pisará la cancha en pantalones cortos, sino que fungirá como el principal auxiliar técnico de Javier Aguirre.
Asimismo, la plantilla de convocados mexicana cuenta con un eslabón directo con la experiencia de antaño: el guardameta Guillermo Ochoa. Convocado por el "Vasco" en 2010, el veterano arquero forma parte de la terna de porteros seleccionados para el arranque de la edición de 2026.
El show de Shakira
Si hay una impronta cultural que unifica la mística de ambas inauguraciones, es la presencia de la estrella colombiana. En 2010, su interpretación de "Waka Waka" se transformó en un fenómeno sociocultural sin precedentes. Para la fastuosa ceremonia de apertura en el Estadio Azteca, la FIFA volvió a confiar en la barranquillera como la figura estelar del espectáculo.
En esta ocasión, Shakira interpretará por primera vez en vivo "Dai Dai", el nuevo himno oficial del Mundial 2026, en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy. Con esta actuación, la cantautora acumula un récord imbatible de cuatro participaciones en ceremonias mundialistas: 2006, 2010, 2014 y 2026.
Las reinas de belleza
Fuera de las canchas, la mitología del azar anota otra asombrosa coincidencia en el ámbito de las reinas de belleza. En 2010, el año de la inauguración de Sudáfrica, la tapatía Ximena Navarrete obtuvo el título de Miss Universo. Al inaugurarse el Mundial de 2026, el cetro de la belleza mundial se encuentra nuevamente en manos de una representante mexicana, la modelo Fátima Bosch.