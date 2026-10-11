“Debe acostumbrarse al arbitraje mexicano”: Almada tras la expulsión de Borja

Miguel Ángel Borja volvió a mostrar su lado más intenso en el duelo del América contra Monterrey, pero esta vez no fue con goles, sino con una expulsión. Ante esta situación, el entrenador Guillermo Almada fue certero en la conferencia de prensa posterior y señaló que el delantero debe adaptarse al futbol mexicano, tanto en la dinámica de juego como en la rigurosidad de los árbitros.

Este martes Las Águilas se llevaron un empate 1-1 ante Rayados, en un duelo por la jornada 11 que coincidió con el marco de las celebraciones del 110 aniversario del club. El juego, entre actos conmemorativos, recibimiento de la afición e invitados especiales, en sí fue una fiesta; no obstante, el trámite resultó opaco para el atacante colombiano, quien ingresó de cambio al minuto 57 y tan solo media hora después se marchó expulsado.

Al intentar anotar el gol del triunfo en el tramo final, se barrió en el área tras un centro por abajo y, lejos de conectar el balón, impactó el tobillo de Carlos Salcedo, acción que el VAR revisó y el árbitro sancionó con tarjeta roja directiva.

Tras las interrogantes por la jugada, el estratega americanista aseguró conocer a Borja, por lo que afirmó que no existió mala intención: “Él tiene un juego de contacto físico, recibe mucho permanentemente. Son situaciones donde él se va a tener que adaptar un poco al arbitraje mexicano, que resulta completamente distinto al argentino o al brasilero”.

Aun así, explicó que platicará con el jugador para evitar que su vehemencia provoque otra sanción que deje al equipo en desventaja numérica sobre el terreno de juego. “Doy por descontado que no hubo intención, se tiró a buscar la pelota para intentar definir. Así que nada, es una situación que conversaremos con él en el transcurso de los días”, declaró.

Borja no sufría una expulsión en 10 años

Cabe mencionar que Miguel Ángel Borja, previo a esta tarjeta roja, solo registraba 5 expulsiones en su trayectoria. La última ocurrió en la Copa Sudamericana 2016, cuando militaba en el Atlético Nacional.

Desde aquel episodio, a lo largo de una década compitió en el futbol brasileño con Palmeiras y Grêmio, retornó a Colombia con Junior de Barranquilla, sostuvo dos etapas con River Plate en Argentina y tuvo una breve estancia en Emiratos Árabes Unidos con Al-Wasl.

En total, acumuló 372 partidos consecutivos sin tarjetas rojas. Ahora, con apenas 4 partidos en el América, recibió su primera expulsión en la Liga MX y la sexta en toda su carrera profesional.

Guillermo Almada, Luis Ángel Malagón y la portería del América

En otros temas, el director técnico abordó la rotación bajo los tres postes. Tras recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles, Luis Ángel Malagón reapareció como titular en un partido oficial con el Club América tras 7 meses de inactividad, relegando al banquillo a Rodolfo Cota, quien venía firmando actuaciones sólidas en la portería azulcrema.

Sobre el manejo de vestidor con dos guardametas de jerarquía, Almada aclaró que la decisión no fue improvisada. De hecho, conversó previamente con Cota para informarle la rotación, encontrando una postura totalmente profesional: “Cota es un caballero. Hablé con él en la semana sobre lo decidido y de inmediato le brindó su respaldo a Malagón y a la determinación del cuerpo técnico”.

Finalmente, el estratega expresó satisfacción por el debut en la defensa central de la dupla conformada por Santiago Mingo y Santiago Bueno —este último autor del gol del empate—: “Les brindamos el tiempo necesario para acoplarse a nuestra idea táctica. Así lo trabajamos con todos, pues al saltar a la cancha la exigencia es inmediata. Hoy ambos ofrecieron una exhibición formidable”, concluyó.