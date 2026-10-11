Debut con drama: Javier Aguirre rescata un punto con el Valencia ante el Racing de Santander

Apenas dos minutos de juego habían transcurrido y Javier Aguirre ya celebraba su primer gol como entrenador del Valencia. Un tanto que fue vital para que el estratega mexicano arrancara su travesía sumando su primer punto al mando del equipo.

Este domingo 11 de octubre se vivió el ansiado regreso de Javier Aguirre al futbol europeo, después de dos años dirigiendo al Tricolor en su tercer proceso mundialista. Su misión en este nuevo reto es salvar al conjunto “Che” del descenso y sacarlo del último lugar. Para su debut afrontó una visita al Racing de Santander, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Gol de vestidor y reacción local

El duelo comenzó con un gol tempranero cuando, casi inmediatamente después del silbatazo inicial, Dani Raba encontró un balón al espacio, encaró en el área, realizó un doble recorte para quitarse a la defensa rival y disparó a placer para marcar un golazo que abría el marcador 0-1 a favor del Valencia CF.

Sin embargo, tras el gol, los dirigidos por el "Vasco" se vieron en aprietos, pues el Racing reaccionó rápidamente tomando la pelota y generando ataques constantes. El cuadro “Che” tuvo que replegarse, cerrando espacios y aguantando los remates locales.

A pesar de las complicaciones, los visitantes parecían lograr soportar su ventaja hasta el descanso. Sin embargo, al 37', Iñigo Vicente metió un pase filtrado que atravesó a la defensa, llegando a los pies de Yassir Zabiri, quien con una definición con clase de primera intención y al primer poste marcó el empate 1-1.

Voltereta verdiblanca y respuesta desde la banca

Para la segunda parte nuevamente se dio un gol de vestidor, pero esta vez la historia fue completamente diferente. Ahora fueron los verdiblancos quienes anotaron apenas reanudado el reloj, cuando Iván Martín Núñez se encontró con un balón elevado producto de un rebote y disparó de volea. Si bien el tiro no parecía tan difícil, al final se le complicó al portero Stole Dimitrievski y se incrustó pegado al poste para el 2-1 del Racing al 47’.

Ante esta situación, fue ahora el Valencia el que fue al frente. No obstante, sus jugadores no lograban coordinarse y no generaban peligro. Tras unos ajustes desde la banca, Aguirre le dio entrada a David Otorbi, quien respondió al llamado con menos de diez minutos en el campo: tras una jugada individual de Javier Guerra, este le cedió el balón a Otorbi para que anotara el 2-2 de la igualdad al 65’.

Dimitrievski se viste de héroe al final

Sobre la recta final, el Racing de Santander intentó de nuevo recuperar la ventaja. Con lo que no contaba era con que esta vez Dimitrievski estaría atento, registrando tres atajadas clave, la última de ellas sacando un disparo al ángulo de Pablo García en el tiempo de compensación para salvar el empate.

De esta manera, Javier Aguirre rescata un punto y, de momento, saca al Valencia del último lugar alcanzando 5 unidades. Aun así, ubicado en el puesto 19, se mantiene dentro de la zona de descenso. El próximo sábado 17 de octubre buscará seguir sumando cuando reciba al Athletic Club en LaLiga.