Dembélé rescata al PSG ante Estrasburgo antes de recibir al Barcelona

Tres días después de vencer 4-2 al Manchester City en la Liga de Campeones y a otros tres de recibir al Barcelona, el PSG necesitó de Ousmane Dembélé para remontar 3-1 al Estrasburgo este sábado y mantener su recuperación en el campeonato francés.

En el estadio de la Meinau, el equipo dirigido por Luis Enrique tuvo dificultades para imponer su juego después de una amplia rotación en la alineación. El PSG estuvo en desventaja durante buena parte del encuentro, pero la entrada de Dembélé al minuto 63 transformó el partido y le permitió conseguir su cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1.

El delantero francés participó directamente en los tres goles parisinos: asistió en el empate, marcó el tanto de la remontada y dio el pase que inició la jugada del tercero. Todo después de haber fallado un penalti que pudo cambiar el desarrollo del encuentro.

La victoria también permitió al conjunto de la capital francesa recuperar confianza antes de recibir el martes al Barcelona en el Parque de los Príncipes, en uno de sus compromisos más importantes del inicio de temporada.

Dembélé cambia un partido que se complicó para el PSG

Como había ocurrido frente al Le Mans el pasado fin de semana, Luis Enrique apostó por una alineación alternativa para administrar el desgaste de su plantilla. El técnico español modificó por completo su defensa, integrada por Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández y Lucas Digne.

“Cada vez tenemos un plan a corto, medio y largo plazo”, explicó el entrenador el viernes, antes del encuentro.

Sin embargo, los cambios afectaron el funcionamiento de los parisinos. Aunque Maghnes Akliouche y Ferran Torres tuvieron aproximaciones peligrosas durante los primeros minutos, el Estrasburgo aprovechó una desatención defensiva para adelantarse.

Giovanni Reyna abrió el marcador con un disparo raso al primer poste, después de recibir el balón y encontrar espacio para girarse ante la falta de presión de Lucas Hernández. Matveï Safonov no consiguió evitar el gol.

El guardameta ruso fue importante para impedir que la desventaja aumentara. Al minuto 50 desvió un cabezazo de Conrad Harder y posteriormente volvió a responder ante otro remate del delantero danés.

Luis Enrique reaccionó con cambios desde el minuto 53. Mandó al campo a Vitinha, Désiré Doué y Nuno Mendes, aunque este último terminaría retirándose lesionado.

Diez minutos después llegó el movimiento decisivo. Dembélé sustituyó a Khvicha Kvaratskhelia, quien había tenido poca influencia ofensiva, y el PSG comenzó a generar ocasiones con mayor frecuencia.

Doué provocó una mano dentro del área del Estrasburgo, pero Dembélé desperdició el penalti al minuto 72. El fallo prolongó una estadística negativa: el PSG acumula tres penaltis fallados en sus últimos tres encuentros, todos con ejecutores diferentes.

Pese al error, el francés asumió el protagonismo. Al minuto 77 asistió a Illia Zabarnyi, quien apareció sin marca frente a la portería para igualar el encuentro.

Ocho minutos después, Dembélé completó la remontada con un disparo desde el borde del área. Y al minuto 90 participó en la jugada que terminó con el gol definitivo de Désiré Doué, después de combinarse con Ferran Torres.

El PSG pasó así de estar cerca de una derrota a conseguir una victoria por dos goles de diferencia, impulsado por sus futbolistas habituales en los grandes compromisos.

Luis Enrique reconoce un problema antes de enfrentar al Barça

Más allá de la remontada, el entrenador español reconoció que su equipo necesita mejorar la ejecución de los penaltis, un aspecto que volvió a complicarle el encuentro.

“Es verdad que es una estadística difícil de juzgar. Pero cada vez que hemos jugado una final, hemos tenido tiradores de calidad”, explicó Luis Enrique después del partido.

“Tenemos muchos jugadores que pueden tirar, pero es verdad que nos falta un especialista”, añadió el técnico.

El triunfo le permite al PSG encadenar cuatro victorias en la Ligue 1 y llegar con mejores sensaciones al compromiso contra el Barcelona. Sin embargo, también dejó dos aspectos por resolver: las dificultades mostradas por su alineación alternativa y la lesión de Nuno Mendes.

Para el Estrasburgo, en cambio, la derrota representa un nuevo golpe. El equipo sumó su tercera caída consecutiva, después de perder también ante el Paris FC y el Niza.

Dembélé, por su parte, volvió a demostrar su capacidad para cambiar un partido desde el banquillo. Después de fallar un penalti, participó en los tres goles que resolvieron el encuentro y permitió al PSG superar una prueba incómoda antes de medirse con el Barcelona.

El martes, Luis Enrique tendrá nuevamente a sus principales figuras disponibles para un enfrentamiento de mayor exigencia. El PSG llegará con cuatro triunfos consecutivos en Francia y con Dembélé como su futbolista más determinante, aunque todavía con aspectos de su funcionamiento por corregir.AFP