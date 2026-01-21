SI Mexico

Denuncian a Lucas Hernández por trata

La fiscalía de Versalles abrió una investigación tras la denuncia de una familia colombiana contra Lucas Hernández por presunta trata de seres humanos y trabajo disimulado; mientras el futbolista y su esposa niegan haber actuado fuera de la ley.

Redacción SI México

Lucas Hernández se encuentra en medio de un lío legal con una familia colombiana.
Lucas Hernández se encuentra en medio de un lío legal con una familia colombiana. / Alex Grimm / Getty Images

Versalles, Francia

Una investigación está en curso por trata de seres humanos y trabajo disimulado después de la denuncia de una familia colombiana, revelada por la revista Paris-Match, contra el defensa internacional francés del París Saint-Germain, Lucas Hernández, indicó el miércoles la fiscalía de Versalles a requerimiento de la AFP.

En un comunicado, el campeón mundial francés en 2018 y su esposa, Victoria Triay, afirman por su parte haber sido "manipulados" y no haber "actuado nunca con intención maliciosa ni en contra de la ley".

"Esas personas compartieron nuestra vida con respeto y dignidad", indican Lucas Hernández y Victoria Triay en su texto.

El futbolista y su esposa, que hablan de "confianza traicionada", asegura que "ayudaron, apoyaron y creyeron" a esa familia cuando dijeron que estaban "regularizando su situación" legal.

La familia colombiana denunciante está compuesta por un padre, una madre y sus tres hijos.

"Se encontraron trabajando un año para esta familia (la del futbolista), sin derechos", explicó la abogada de los denunciantes, Lola Dubois, a la AFP.

Trabajaban "entre 70 y 80 horas por semana, sin vacaciones, sin días libres, sin documentos que establecieran sus derechos" y todo ello por un salario de unos 2.340 dólares mensuales, apunta.

Según esta abogada, hubo aprovechamiento de la "vulnerabilidad económica" de la familia colombiana y el caso se asemeja a una forma de "esclavitud moderna".

Pasado un año, se realizaron contratos de trabajo, pero en opinión de Lola Dubois fue únicamente "para dar impresión de situación regular".

"Este asunto está a partir de ahora siendo tratado por las vías jurídicas apropiadas", concluyen por su parte Lucas Hernández y su esposa, apelando a la "decencia" y el "respeto" mientras se esclarece lo ocurrido. (AFP)

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Fútbol