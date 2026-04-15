Deschamps confirma la baja de Ekitiké con Francia para el Mundial 2026

Les mots du sélectionneur Didier Deschamps pour Hugo Ekitiké 🙏



« Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde.



Hugo fait partie de… pic.twitter.com/Z6nWLhIgs7