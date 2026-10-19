¡Diablos que no asustan! Manchester United firma su peor arranque en la Premier League

El Manchester United, un gigante que en algún momento dominó el fútbol inglés, hoy vive una realidad lejos de aquellas épocas de gloria. Como muestra el actual torneo, donde el equipo acaba de sellar su peor arranque de campaña en toda su historia dentro de la Premier League, con apenas una victoria en siete partidos.

Este domingo 18 de octubre, los Red Devils empataron 1-1 ante el Leeds United. En otras épocas, este resultado habría sido una sorpresa, pero en la actualidad, al revisar las estadísticas, parece más una constante. El equipo marcha 13° con apenas 7 puntos, estando más cerca de la zona de descenso (a solo dos unidades) que de competir por un puesto en la Europa League, de la cual se encuentra a cinco puntos de distancia respecto al Liverpool, que ocupa el quinto lugar.

El peor arranque del Manchester United en la era Premier League

Desde la temporada 1992-93, el máximo circuito del fútbol inglés se transformó bajo el formato de la Premier League. Con este cambio y con su más grande leyenda en los banquillos, Sir Alex Ferguson, el Manchester United se convirtió en el máximo dominador de este formato al conquistar 13 ligas, alcanzando un total de 20 títulos nacionales en su historia.

Sin embargo, desde 2013, precisamente la última campaña de Ferguson, la institución no ha vuelto a levantar el trofeo. A partir de ese momento, el equipo cayó en una debacle que hoy alcanza su punto más crítico con este arranque de torneo.

Michael Carrick asumió como interino al cierre del torneo anterior y pareció encontrar el camino tras registrar 11 triunfos en 16 juegos; pero tras el comienzo del torneo 2026-27, ya como entrenador oficial, su rumbo se perdió. Es así que, tras siete jornadas disputadas y después de ganar en la fecha 2 por 5-2 ante el recién ascendido Ipswich Town, los Red Devils no han vuelto a sumar de a tres. En total, desde que empezó el campeonato, tienen un registro de un triunfo, cuatro empates y dos derrotas para un pobre saldo de 7 unidades.

Esta es una situación nunca antes vista. Y es que, bajo el formato de Premier League, el cuadro de Old Trafford había visto en las campañas 2013-14 y 2019-20 sus peores arranques, sumando nueve puntos tras sus primeros siete compromisos, los cuales hoy se ven superados por este récord negativo que confirma la crisis que atraviesa el club.

Resultados del Manchester United en la Premier League 2026-27

* Jornada 1: Hull City 2 - 0 Manchester United

* Jornada 2: Manchester United 5 - 2 Ipswich (Única victoria hasta el momento)

* Jornada 3: Everton 2 - 2 Manchester United

* Jornada 4: Manchester United 0 - 1 Manchester City

* Jornada 5: Fulham 1 - 1 Manchester United

* Jornada 6: Manchester United 1 - 1 Tottenham

* Jornada 7: Leeds 1 - 1 Manchester United